ЦАХАЛ подтвердил попытку ракетного обстрела израильской территории из Газы

Пресс-службы Армии обороны Израиля сообщила, что ранее был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы в направлении израильской территории.

Ракеты упали на границе между Израилем и сектором Газы. Специалисты проверяют, преодолели ли ракеты разделительное заграждение или упали на территории сектора Газы.

Армейская пресс-служба поясняет, что поскольку не было угрозы падения ракет на населенные пункты, сообщение системы "Цева Адом" было отправлено только в мобильные приложения. И их могли получить израильтяне, находившиеся на открытой местности, в зоне предполагаемого падения ракет.

Израильский сайт 0404.co.il написал, что ракеты упали на незастроенной местности. При этом израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, пишет, что, по всей видимости, ракеты упали на территории сектора Газы.

Ни в одном из населенных пунктов не сработала система раннего предупреждения об обстреле "Цева Адом".

Согласно сообщениям из Газы, после ракетного обстрела от ХАМАСа поступило распоряжение отменить запланированные на ближайшие часы беспорядки на границе с Израилем из опасений ответа ЦАХАЛа.

В 22:30 палестинских источниках появилась информация о том, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы. Согласно этим сообщениям, целью атаки является военный комплекс боевого крыла террористической организации в районе Хан-Юниса.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что в результате атаки с воздуха в Хан-Юнисе были повреждены несколько жилых домов.