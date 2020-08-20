Лазерная система "Лахав Ор" доказывает свою эффективность против "огненного террора" на границе Газы. ВИДЕО

Пресс-служба пограничной полиции Израиля (МАГАВ) публикует отчет об эффективности использования лазерной системы "Лахав Ор" ("Клинок света"), созданной для борьбы с "огненным террором".

Система "Лахав Ор" была введена в эксплуатацию около границы сектора Газы с 12 августа 2020 года. Только за один день, 19 августа, эта система нейтрализовала 32 связки воздушных шаров со взрывчаткой и зажигательными бомбами, выпущенных из Газы. Один из зарядов взрывчатки был уничтожен в воздухе, в остальных случаях "сбитые" заряды упали на ненаселенной и не в лесистой местности, не причинив существенного ущерба. По всей видимости, в ряде случаев шары замечали и сбивали до пересечения ими границы Газы.

По оценке МАГАВа, эффективность лазерной системы более 90%.

"Клинок света " может использоваться в любое время суток. Он уничтожает цель с помощью лазерного луча, полностью ликвидируя угрозу. Установка оснащена системой обнаружения целей SupervisIR, разработанной компанией Elbit Systems.

Напомним, что летом 2018 года редакция NEWSru.co.il обращалась к читателям с предложением присылать нам описания возможных методов борьбы с "огненными змеями" из Газы. Среди предложенных тогда идей было множество вариантов применения лазерного оружия. В ряде писем упоминалось о том, что такое оружие против низколетящих целей применяют, например, американские военные. Этот метод предлагали использовать Роман Сидоркин, Илья Доманов, Борис Генгринович, Геннадий Трофимов, Алекс Кон, Ром Кудлис, Олег Итахов, Владимир Герценов, Леонид Жмудяк, Яир Шлафман, Людмила Фельдман, Роман Клейман, Сергей Барановский, Аркадий Скибинский, Эдуард Нафталиев и др.