"Ликуд" и "Кахоль Лаван" договорились отложить роспуск Кнессета до 5 января

Вечером в воскресенье, 20 декабря, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" пришли к соглашению о промежуточном решении коалиционного конфликта, что позволит избежать роспуска Кнессета уже 23 декабря.

Согласно достигнутому соглашению, бюджет на 2020 год будет утвержден до 31 декабря, а бюджет на 2021 год - не позднее 5 января 2021 года. В случае, если одно из этих двух условий не будет выполнено, 5 января Кнессет будет распущен, а следующие парламентские выборы состоятся 23 марта 2021 года.

Представители блока "Кахоль Лаван" опубликовали сообщение, согласно которому 21 декабря начнется утверждение закона, фиксирующего достигнутые соглашения. Закон будет представлен совместно "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Этот законопроект должен быть утвержден в трех чтениях до полуночи 22 декабря.

Для того, чтобы избежать выборов до 5 января, стороны должны решить два кардинальных вопроса: определить полномочия министра юстиции Ави Нисанкорена, а также установить время ротации на посту премьер-министра.

По вопросу о полномочиях министра юстиции стороны близки к соглашению, в соответствии с которым будет изменен порядок назначения юридического советника правительства, но Амит Айсман останется кандидатом на пост государственного прокурора.

Ранее радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что обсуждается изменение порядка назначения юридического советника правительства. Согласно опубликованной информации, министр юстиции будет лишен полномочий назначать юридического советника, и эти полномочия будут переданы всему правительству. В то же время министр юстиции войдет в состав комиссии, которая будет отбирать кандидатов представлять их правительству.

Сам министр юстиции возражает против подобных изменений, утверждая, что они выхолащивают содержание должности.

По вопросу о периоде ротации разногласия между сторонами сохраняются. Биньямин Нетаниягу настаивает на продлении срока своего пребывания на посту действующего премьер-министра до мая 2022 года в то время, как в "Кахоль Лаван" требуют выполнения изначальных коалиционных соглашений, в соответствии с которыми Ганц должен сменить Нетаниягу на посту главы правительства в ноябре 2021 года.

В "Кахоль Лаван" заявляют, что компромисс по вопросу о полномочиях министра юстиции является последним. В партии Бени Ганца не готовы идти навстречу требования Ликуда в вопросе о ротации.