Ганц, Нисанкорен и Ашкенази опубликовали совместное заявление

Лидеры "Кахоль Лаван" министр обороны Бени Ганц, министр юстиции Ави Нисанкорен и министр иностранных дел Габи Ашкенази опубликовали специальное заявление, в котором опровергли публикации о напряженности внутри блока.

"То, что публикуется в СМИ – является ложным описанием происходящего. Внутренние войны свойственны другим партиям. Мы ведем совместную борьбу за реализацию принципов "Кахоль Лаван". Все публикации и спекуляции остаются на совести публиковавших. Хватит лгать", – говорится в совместном обращении трех лидеров блока.

Это обращение было опубликовано после того, как в СМИ появилась информация о конфликте между Бени Ганцем и Ави Нисанкореном. В частности, речь шла о том, что Ганц взвешивает возможность согласиться на требование "Ликуда" об изменении порядка назначения юридического советника правительства. Ранее радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что обсуждается изменение порядка назначения юридического советника правительства. Согласно опубликованной информации, министр юстиции будет лишен полномочий назначать юридического советника, и эти полномочия будут переданы всему правительству. В то же время, министр юстиции войдет в состав комиссии, которая будет отбирать кандидатов представлять их правительству.

""Ликуд" выдвигает безумные и опасные требования. Те, кто думают, что мы согласимся на компромисс в вопросе защиты власти закона, ошибаются", – заявили в ответ в окружении Нисанкорена.

В политических кругах отмечают, что совместное заявление Ганца, Нисанкорена и Ашкенази может свидетельствовать о решении главы "Кахоль Лаван" отклонить требования Биньямина Нетаниягу для того, чтобы сохранить единство блока.

В настоящий момент, переговоры между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" продолжаются. Представители "Ликуда" и "Кахоль Лаван" намерены просить юридического советника Кнессета предоставить возможность продолжить работу Кнессета еще десять дней даже в том случае, если бюджет на 2020 год не будет утвержден в полночь 22 декабря. Согласно предложению, которое обсуждается в настоящий момент, бюджет на 2020 год будет утвержден правительством в ближайшие двое суток, а Кнессетом спустя неделю. Так будет обеспечено то, что юридический советник правительства назвал "доказательством того, что стороны серьезны в своем намерении утвердить бюджет". Переговоры о бюджете на 2021 год продолжатся параллельно с переговорами об остальных вопросах и завершится успехом или провалом к концу января 2021 года.

Помимо требования ограничить полномочия юридического советника правительства, в "Ликуде" добиваются продления периода пребывания Биньямина Нетаниягу в должности действующего премьер-министра до мая 2022 года. В "Кахоль Лаван" возражают.