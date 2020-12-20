Раскол в "Кахоль Лаван" и требования "Ликуда": продолжаются попытки избежать выборов

Переговоры между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" продолжаются, однако менее чем за трое суток до роспуска Кнессета нет прогресса, позволяющего говорить о соглашении.

В настоящий момент обсуждается предложение, в соответствии с которым "Кахоль Лаван" согласится отложить на месяц утверждение бюджета на 2021 год, а "Ликуд" в свою очередь, согласится изменить коалиционное соглашение таким образом, чтобы у Нетаниягу не было возможности развалить коалицию, оставаясь при этом премьер-министром. Общий принцип приемлем для обеих сторон, однако к настоящему моменту формула еще не найдена. Перенос утверждения бюджета на месяц дает сторонам дополнительное время и для обсуждения других вопросов, по которым они далеки от компромисса.

Отмечается, что, если утверждение бюджета будет передвинуто на конец января и переговоры не увенчаются успехом, выборы состоятся не раньше середины мая. В политических кругах дают понять, что такая дата вполне устраивает Биньямина Нетаниягу.

Одновременно продолжаются переговоры по главному вопросу: как "Ликуд" может гарантировать выполнение соглашения о ротации. "Кан 11" сообщает, что премьер-министр Нетаниягу согласен законодательно закрепить порядок ротации, однако при условии, что Ганц согласится предоставить ему возможность оставаться на посту до мая 2022 года. Ганц, в свою очередь, требует выполнения изначального коалиционного соглашения, согласно которому Нетаниягу должен уступить ему пост действующего премьер-министра в ноябре 2021 года.

Вопрос полномочий министра юстиции также остается открытым. В "Кахоль Лаван" отказываются от каких-либо изменений в полномочиях министра юстиции Ави Нисанкорена. В то же время, по некоторым источникам, в окружении Ганца убеждены, что конкретное требование "Ликуда" о праве вето каждой стороны на кандидатуру юридического советника правительства может быть удовлетворено.

Вопрос полномочий Нисанкорена связан и с личностью нового посредника на переговорах – бывшего министра Хаима Рамона. Появление его в окружении Ганца вызвало немало критики, так как Рамон является одним из наиболее острых критиков нынешней юридической системы, в то время как Нисанкорен позиционирует себя как ее защитник. Этот вопрос не является единственным, по которому Ганц подвергается критике в его собственной партии. "Кан Бет" цитирует слова высокопоставленного источника в "Кахоль Лаван", заявившего, что Ганц вел переговоры "как последний безумец". Еще один министр заявил, что Ганц солгал своим товарищам по партии, утверждая, что нет никаких переговоров между ним и Нетаниягу. "Он использовал нас для того, чтобы цитировать его пиар-декларации, не имевшие ничего общего с реальностью", – заявил министр. В свою очередь, Ганц сказал в ходе встречи с лидерами "Кахоль Лаван", состоявшейся поздно вечером 19 декабря, что Нисанкорен, по его мнению, более заботится о своей каденции в министерстве юстиции, чем о единстве партии.





