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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2021 г., 21:01

Приход Байдена, дипмиссия США в Израиле меняет названия

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Посольство США в Израиле изменило название своего официального блога в Twitter

В день инаугурации 46-го президента США посольство США в Израиле изменило название своего официального блога в Twitter c "Посольство США в Израиле" на "Посольство США в Израиле, на Западном берегу и Газе", а спустя короткое время блогу было возвращено прежнее название.

Это изменение произошло вскоре после того, Дэвид Фридман оставил в блоге прощальную запись, поблагодарив Дональда Трампа за оказанное ему доверие, а также поблагодарив за сотрудничество Майка Пенса, Майка Помпео, Джареда Кушнера и всех тех, с кем ему пришлось работать.

Еще раньше Дэвид Фридман опубликовал свою фотографию у Стены Плача, написав, что он заканчивает свою каденцию так же, как и начинал - молитвой у Стены Плача.


На изменение название посольства резко отреагировали израильские СМИ и политики. Вскоре название блога дипмиссии вновь было изменено на старое: "Посольство США в Израиле". Пресс-служба посольства США заверило радиостанцию "Кан Бет", обратившуюся в посольство за комментарием после первой коррекции названия страницы, что речь не идет об изменении политики США в отношении Израиля и палестино-израильского конфликта, и не служит намеком на то, что такое изменение произойдет в ближайшем будущем.

Отметим, что после церемонии инаугурации Джо Байдена полностью поменялся дизайн официального сайта Белого дома. Сайт, ранее выдержанный в строгом официальном стиле, теперь открывает крупная фотография нового президента США.

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