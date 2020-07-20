"Сделка века", за и против: взгляд из Биньямина. Репортаж

Округ Биньямин, на территории которого расположена первая столица еврейского народа – Шило, где арабские деревни сохраняют название еврейских поселений, основанных тысячи лет назад, оказался в эпицентре борьбы против предложенного американской администрацией плана палестино-израильского урегулирования, так называемой "сделки века".

Наш путь лежит по шоссе №60 – древней дороге патриархов, 30 веков соединяющей Иудею и Самарию в единое целое. В случае реализации плана, рассказывают представители руководства поселенческого движения, значительная часть трассы окажется под контролем палестинского государства, и в Иерусалим, куда сегодня можно добраться минут за 20, придется ехать полтора часа.

Впрочем, 20 минут – это в теории. Утром и вечером дорога, которой сейчас пользуются как израильтяне, так и палестинцы, превращается в большую пробку. Но и днем обогнать ползущий перед нами самосвал непросто – у шоссе №60 всего один ряд в каждую сторону. Разговоры о расширении идут давно, но с практической реализацией не спешат, причем не спешат уже несколько десятилетий.

Как рассказывает глава местного совета Мате Биньямин Исраэль Ганц, крупные инфраструктурные проекты тонут в бесконечных согласованиях между министерством обороны и министерством транспорта. В результате за последние 20 лет не построено ни одного шоссе. Складывается впечатление, что меняющие друг друга правительства просто не хотят вкладывать средства в развитие инфраструктуры территорий, которые могут перейти под палестинский контроль.

Свой местный совет Исраэль Ганц называет "микрокосмосом Израиля". Мате Биньямин простирается от Латруна на западе и до Йерихона на востоке, от Ариэля на севере и до Иерусалима на юге. Здесь проживает около 75000 израильтян, среди которых светские, религиозные сионисты, ультраортодоксы. В 45 населенных пунктах 300 детских садов, 40 школ, пять армейских подготовительных курсов.

В ограниченность этого суверенитета здесь не верят. "Палестинская полиция начинала с автоматов Калашникова, а сейчас у них есть бронетранспортеры. Кто помешает палестинскому государству обзавестись танками и ракетами, тем более, что ракеты у террористов уже есть?" – спрашивают они.

Одним из способов закрепить еврейское присутствие в округе Биньямин стало развитие туристической отрасли. Если в 2010 году здесь было всего три туристических объекта, сейчас их насчитывается уже более 200. Исторические памятники, винодельни, сады, циммеры, прогулки на джипах, источники – меньше чем в часе от Тель-Авива.

"Кто бы мог подумать в дни Войны Судного дня 1973 года, что Голанские высоты станут популярнейшим туристическим направлением? А ведь наш потенциал даже больше. Прямо здесь, на месте, где мы стоим сейчас, происходили описанные в ТАНАХе события. До эпидемии коронавируса сюда приезжал миллион туристов в год", – говорит Исраэль Ганц.

Главный туристический магнит – древний Шило, первый административный и религиозный центр евреев в Земле Израиля. Здесь Иисус Навин разделил Эрец-Исраэль среди 12 колен, здесь 369 лет стояла Скиния – шатер, в котором был установлен Ковчег Завета. Здесь находилась резиденция первосвященника, здесь пророку Самуилу явился Всевышний. Даже после утраты Ковчега Шило многие столетия оставался важным культовым центром.

""Сделка века" – исторический шанс, и я надеюсь, что глава правительства его использует. Можно сказать, что исторический шанс – не сделка, а президент Трамп и глава правительства Нетаниягу. Не только мы ее не принимаем – Нетаниягу тоже. Но она дает шанс распространить на эти земли израильский суверенитет", – отмечает наш собеседник.

Исраэль Ганц считает, что даже разговоры о палестинском государстве угрожают безопасности Израиля: "Нельзя допустить, чтобы Нетания превратилась в Сдерот. Нам говорили, что если они начнут стрелять из Газы, мы ответим. Но нельзя бомбить школы, из которых ведут ракетные обстрелы. Есть и идеологический аспект: мы после тысяч лет галута мы вернулись в Эрец-Исраэль. Семья моей бабушки погиба в Катастрофе, и она не для того вернулась в Израиль, чтобы отдавать кому-то эту землю".

"Если российские евреи решат, что им положено государство, что с ними будет? Если испаноязычные жители США решат, что им положено государство, им кто-то позволит это государство создать? Или мусульманам во Франции? Государства Палестина никогда не было. Эти земли были сирийскими, иорданскими, египетскими. Где были эти палестинцы до 1967 года? Их не существовало", – говорит нам глава местного совета.

Ганц рассказывает, что с детства жил рядом с арабами, и считает, что проблема связана с руководством, а не с простыми арабами: "Простых людей заботит, как прокормить семью, они хотят спокойствия. Араб, работающий в Иудее и Самарии, зарабатывает в пять раз больше того, кто работает в ПА. Но у руководства есть устремления. Это радикальное, мессианское руководство. Ни для кого не секрет, что еще во время Арафата оно хотело нас уничтожить".

Если до эпидемии коронавируса основной туристический поток был иностранным, в нынешних условиях основное внимание уделяется привлечению израильских туристов. Расположенный в долине Шило сад семьи Раппопорт – наверное, самое близкое к Тель-Авиву место, где можно рвать чернику прямо с кустов. Рядом малина, ежевика, грядки органических овощей и ряды лозы – здешний виноград пользуется популярностью у виноделов Биньямина. В планах – вишневый сад, кукурузный лабиринт.

Однако об идеологии Раппопорты думают не меньше, чем об экологии. Они видят свою миссию в возрождении еврейского сельского хозяйства в районе, где тысячи лет назад наши предки перешли к оседлому образу жизни, начав обрабатывать землю. И виноград стал одной из первых возделываемых ими культур. "А вот там, на холме, тоже ваш виноградник?" – спрашиваю я патриарха семьи Ира. "Не мой – Всевышнего, я всего лишь им пользуюсь", – отвечает он.

Семья Раппопорт стояла у истоков поселенческого движения, переселившись в Шило в 1978 году из расположенного на Синайском полуострове Ямита. "В России у нас осталась семья. И мы всегда на Седер Песах ставили для них стул – для всех евреев за "железным занавесом". И когда приехала большая алия, это стало настоящим праздником освобождения, спасения", – говорит Орит, жена Ира.

Поселение Атарет, в котором проживают 110 семей, – одно из тех, что по плану Трампа, станет изолированным анклавом, окруженным палестинским государством. Здесь нас встречает Ротем – социальный работник и член местного совета Мате Биньямин. У нее пять детей и дом с видом на Рамаллу. "Когда мы купили дом, то знали, где селились", – признает она.

Из Атерет в ясную погоду видны аэропорт Бен-Гурион и мегаполис Гуш-Дана. "Мы выполняем стратегическую задачу – не позволяем арабам создать непрерывный заселенный массив между Рамаллой и Шхемом. Если отсюда уйдем мы, за нами уйдет и израильская армия. Кто тогда остановит ракетные обстрелы?" – спрашивает наша собеседница.

"Мы против плана Трампа, потому что жить в такой ситуации будет невозможно. Но и переехать не вариант. Здесь община, которая тебя поддерживает, здесь тишина. Здесь я нашла смысл жизни", – говорит Ротем, приехавшая в Биньямин из центра страны.

После возникновения палестинского государства ракетный обстрел аэропорта Бен-Гурион из окрестностей Рамаллы будет квалифицироваться как вооруженная агрессия против еврейского государства, на которую можно будет дать адекватный ответ. Но здесь убеждены – после реализации плана Трампа палестинские территории станут аналогом сектора Газы, и обстрелы могут превратиться для жителей центра в повседневную реальность. И как-то не очень хочется проверять, какой из этих сценариев будет реализован.

Генеральный директор Совета поселений Иудеи и Самарии Игаль Дилмони называет чудовищной ошибкой речь, которую произнес Биньямин Нетаниягу в Бар-Иланском университете в 2009 году. В ней глава правительства поддержал принцип "двух государств для двух народов". "На наше счастье, он не вынес это на рассмотрение правительства. Это осталось декларацией. Даже Ицхак Рабин не соглашался на палестинское государство. Предлагая им государство, ты подталкиваешь их к действиям против Израиля. Нужно сказать им: "Откажемся от иллюзий. Палестинского государства не будет"", – считает Дилмони.

Палестинское руководство отвергло "сделку века" еще до того, как ее условия были объявлены. Тем самым они вновь подтвердили правоту министра иностранных дел Израиля Аббы Эбана, несколько десятилетий назад сказавшего: "Арабы никогда не упускают возможность упустить возможность". Соглашаясь на план американского президента, Израиль ничем не рискует, считают многие политические аналитики. Но Совет поселений проводит общественную кампанию: в поддержку суверенитета, против палестинского государства.

"Когда в январе мы получили план Трампа, то он начинался со слов о создании палестинского государства с международно признанными границами. Нам сказали, что это произойдет, только если они согласятся на кучу условий. Но для нас неприемлема программа, цель которой – создание палестинского государства. И мы сказали, что если 30% территории становится израильской суверенной, а 70% – палестинским государством, с десятками изолированных анклавов, замораживанием строительства и другими условиями – я готов отказаться от суверенитета", – заявляет Дилмони.

Считая решение подписать соглашения с ООП ошибочным, наш собеседник признает, что альтернативы Палестинской администрации нет – несмотря на то, что она коррумпирована и платит пособия террористам. Наряду с распространением израильского суверенитета он говорит и о необходимости комплексного подхода к развитию инфраструктуры Иудеи и Самарии – с учетом потребностей арабского населения. Это население, по мнению политика, удовлетворится статусом граждан Палестинской автономии.

Дилмони также отмечает, что в ходе израильско-американских консультаций в план Трампа удалось внести значительные изменения. "И сейчас речь идет о том, что на первом этапе суверенитет будет распространен на 10-15% территории без замораживания строительства и без согласия на палестинское государство".

"Речь идет" – ключевая часть этого предложения. Постепенно мы удаляемся от 1 июля, когда должен был начаться процесс распространения израильского суверенитета, и приближаемся к 3 ноября, когда в США пройдут очередные президентские выборы. С каждым днем палестино-израильское урегулирование будет занимать все менее важное место в повестке дня Дональда Трампа, который, согласно опросам, может оказаться президентом одного срока. И тогда "сделка века" окажется на той же пыльной полке, где и все предыдущие попытки решения палестино-израильского конфликта.

Материал подготовил Павел Вигдорчик