Обнаружено тело старшего сержанта ЦАХАЛа Адиэля Биньямина Фишлера

Вечером в субботу, 20 июня, военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили тело старшего сержанта Адиэля Биньямина Фишлера.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, тело 21-летнего военнослужащего было найдено на полигоне неподалеку от военной базы "Шизафон", где проходил службу Фишлер.

Информация передана семье военнослужащего. Военная полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

Тело военнослужащего было обнаружено солдатами дивизии "Бней-Ор", которые в течение двух суток вели поиски Адиэля Биньямина Фишлера, бесследно пропавшего вечером 18 июня. В розыске военнослужащего принимали участие сотни солдат различных подразделений при участии полицейских.

19 июня полиция распространила в СМИ сообщение о розыске военнослужащего.

Время и место похорон Адиэля Биньямина Фишлера не сообщается.