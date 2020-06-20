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NEWSru.co.il :: В Израиле20 июня 2020 г., 21:32

Обнаружено тело старшего сержанта ЦАХАЛа Адиэля Биньямина Фишлера

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Обнаружено тело старшего сержанта ЦАХАЛа Адиэля Биньямина Фишлера

Вечером в субботу, 20 июня, военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили тело старшего сержанта Адиэля Биньямина Фишлера.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, тело 21-летнего военнослужащего было найдено на полигоне неподалеку от военной базы "Шизафон", где проходил службу Фишлер.

Информация передана семье военнослужащего. Военная полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

Тело военнослужащего было обнаружено солдатами дивизии "Бней-Ор", которые в течение двух суток вели поиски Адиэля Биньямина Фишлера, бесследно пропавшего вечером 18 июня. В розыске военнослужащего принимали участие сотни солдат различных подразделений при участии полицейских.


19 июня полиция распространила в СМИ сообщение о розыске военнослужащего.

Время и место похорон Адиэля Биньямина Фишлера не сообщается.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2020
Внимание, розыск: пропал 21-летний Адиэль Биньямин Фишлер

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