Центр по борьбе с COVID-19 при разведуправлении ЦАХАЛа: если не принять меры, число заболевших возрастет до 1000 в сутки

Национальный информационно-аналитический центр по борьбе с коронавирусом при разведуправлении ЦАХАЛа опубликовал отчет, в котором предупреждает: если в течение ближайшего месяца не будет принято никаких мер для изменения эпидемиологической обстановки в стране, то скоро количество новых случаев заражения может возрасти до 1000 ежедневно, а жертвы заболевания будут исчисляться сотнями.

По данным авторов отчета, который цитируют многие израильские СМИ, в том числе "Мако", в Израиле наблюдается вторая волна COVID-19, которая отличается от первой некоторыми характеристиками, но является не менее серьезной. В связи с этим в отчете содержится ряд рекомендаций.

Во-первых, по мнению авторов отчета, необходимо пересмотреть послабления в карантинном режиме – не только с точки зрения их влияния на эпидемиологическую ситуацию, но и с точки зрения их воздействия на население.

Во-вторых, необходимо улучшить систему информирования населения о коронавирусе, как на местном, так и на государственном уровне; приложив дополнительные усилия к тому, чтобы эта информация дошла до всех секторов израильского общества.

В-третьих, следует расширить полномочия местных органов власти – в частности, в сфере контроля над соблюдением карантинных ограничений.

В-четвертых, важно сформировать механизм контроля над соблюдением изоляции.

В-пятых, необходимо внедрить недавно разработанный метод компьютерного отслеживания "цепочек заражения", а также обеспечить бесперебойную работу достаточного штата сотрудников, владеющих этим методом.

В-шестых, следует разработать и внедрить механизм размещения заболевших в гостиницы.

По мнению авторов отчета, изменение политики тестирования позволяет выявить больше случаев заражения, чем ранее, однако причина резкого роста числа заболевших отнюдь не в этом.



