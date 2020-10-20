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NEWSru.co.il :: В Израиле20 октября 2020 г., 21:16

Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Газы

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Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Газы

В 20:56 в кибуцах Кфар-Аза, Нахаль-Оз, Саад, находящихся на границе с сектором Газы, прозвучал сигнал тревоги системы "Цева Адом", предупреждающий о возможном ракетном или минометном обстреле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты с территории сектора, и она была сбита системой ПРО "Железный купол".

В результате ракетного обстрела никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб.


Израильские онлайн СМИ публикуют запись с камеры наблюдения, зафиксировавшую момент обстрела. Видео СМИ предоставлено Дади Фолдом.

Отметим, что обстрел израильской территории был осуществлен менее, чем через час, после того, как пресс-служба ЦАХАЛа официально сообщила об обнаружении туннеля террористов, ведущего на израильскую территорию.


Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Октябрь. 3 ракеты. Пострадавших нет.

Сентябрь. 15 ракет. 9 сбиты системой ПРО. Пять раненых.

Август. 26 ракет. 12 ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.


2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.


2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

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