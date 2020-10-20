ЦАХАЛ сообщил об обнаружении туннеля террористов, ведущего из Газы в Израиль

Во вторник, 20 октября, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении туннеля террористов, ведущего из сектора Газы на территорию Израиля.

Туннель был построен в районе Хан-Юниса, он на десятки метров уходил вглубь израильской территории. Он залегал на глубине в несколько десятков метров, и для его строительства использовался бетон.

Военные подчеркивают, что туннель не выходил за пределы подземного заградительного сооружения, призванного защитить Израиль от "подземного" вторжения, он не имел с израильской стороны выхода на поверхность и не представлял опасности для жителей населенных пунктов в приграничной зоне.

Вместе с тем, указывается, что туннель был обнаружен благодаря электронным средствам слежения, которыми оснащено подземное заградительное сооружение, строительство которого велось несколько последних лет и которое сейчас находится на завершающей стадии.

Биньямин Нетаниягу, комментирую обнаружение туннеля, заявил: "Мы продолжаем решительно действовать на всех направлениях во имя безопасности Израиля, против любых попыток нанести ущерб нашему суверенитету или нашим гражданам".

После сообщения об обнаружении туннеля на южном участке границы с сектором Газы, глава регионального совета Эшколь заявил, что сегодняшние события доказывают, что в приграничном с Газой районе нет ни мира, ни спокойствия.

Отметим, что инженерные работы на южном участке границы с сектором Газы начались днем ранее. Утром 19 октября, с началом работ, командование дивизии Газы запретило фермерам и их работникам выходить на поля около границы с сектором Газы из-за опасений снайперской стрельбы. Были установлены контрольно-пропускные пункты около границы Газы, был блокирован проезд по дорогам, которые могут простреливаться с территории сектора. СМИ в секторе Газы в течение вчерашнего дня сообщали, что израильские военные обнаружили туннель террористов, ведущий на территорию Израиля. Однако пресс-служба Армии обороны Израиля эту информацию опровергала.