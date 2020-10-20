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NEWSru.co.il :: В Израиле20 октября 2020 г., 07:44

Удаленное обучение в период карантина. Опрос NEWSru.co.il

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Удаленное обучение в период карантина. Опрос NEWSru.co.il

В конце прошлого учебного года и в начале этого школьникам и студентам пришлось учиться удаленно из-за карантинных мер на фоне эпидемии коронавируса.

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснить: согласны ли наши читатели с тем, что подобные меры были необходимы, а также считают ли они, что соответствующие меры вводились своевременно.

В ходе опроса мы рассчитываем узнать мнение наших читателей по поводу эффективности онлайн-обучения, услышать, как их семьи справляются с учебой и работой из дома.


Внимание: опрос предназначен для читателей, живущих в Израиле.

Удаленное обучение в период карантина. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 22 вопроса)

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