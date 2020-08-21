Дилеммы и сценарии за считанные дни до роспуска Кнессета. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

Вечером в среду, 19 августа, глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц созвал срочное заседание фракции. Это был, судя по всему, худший день в короткой биографии коалиции Нетаниягу-Ганца. Законопроект об отсрочке принятия бюджета – последняя надежда на предотвращение роспуска Кнессета и объявление досрочных выборов – не был утвержден финансовой комиссией Кнессета, а депутаты от "Ликуда" и "Кахоль Лаван" на протяжении всего дня обменивались резкими выпадами. "Возможно это последняя среда Кнессета 23-го созыва. Коалиция не может работать идеально, но должен быть какой-то минимум нормального функционирования. То, что происходит сейчас – не может продолжаться. Выборы – это ужасно, но то, что происходит сейчас – еще ужаснее", – заявил высокопоставленный представитель "Ликуда".

В ответ в "Кахоль Лаван" перешли в наступление. "Наступают критические дни. Нетаниягу вполне может, исходя из своих личных интересов, потащить нас всех на выборы", – сказал Бени Ганц на ночном заседании фракции. "Все должны понимать, что ничего не изменилось с момента формирования нынешней коалиции", – добавил глава "Кахоль Лаван".

Для того, чтобы законопроект был утвержден, за него сначала должна проголосовать финансовая комиссия Кнессета. По неофициальной информации, ее заседание возобновится утром в воскресенье, 23 августа. Формально есть достаточно времени. Но неизвестно, есть ли желание это время рационально использовать.

Утверждение законопроекта напрямую связано с тем, удастся ли "Ликуду" и "Кахоль Лаван" прийти к соглашению по вопросам, действительно занимающим премьер-министра Биньямина Нетаниягу: о назначении глав правоохранительной системы. В этом вопросе по-прежнему нет продвижения, несмотря на то, что обсуждаются различные компромиссные предложения. Продвижения нет, в первую очередь, потому что, судя по всему, и этот вопрос вторичен для Биньямина Нетаниягу. Глава правительства до сих пор не ответил сам себе: хочет он или не хочет идти на выборы уже в ноябре.

Ни у одного человека в политической системе нет сомнений в том, что стратегическое направление Нетаниягу – выборы. Вопрос лишь в том, когда их спровоцировать. Опросы общественного мнения, опубликованные после подписания соглашения с ОАЭ, вселяют в премьер-министра определенный оптимизм. Тенденция обвала, характеризовавшая последние недели, сменилась стабилизацией, а в некоторых опросах даже небольшим ростом "Ликуда" вообще и правого лагеря в частности. Шанс на формирование коалиции 61 без НДИ по-прежнему реален. Но есть и нюансы, останавливающее Нетаниягу. Прежде всего, отношения с ультраортордоксальными партиями. "Яадут а-Тора" требуют перевода 400 миллионов шекелей на йешивы в обмен на поддержку законопроекта о переносе окончательной даты утверждения бюджета. Удовлетворение этого требования означает еще одну "монетку" в копилке авторов кампейна "Еш Атид". Если требование будет отклонено, то, видимо, мы идем на выборы, и картина, которая сложится после них, весьма туманна. Никто не гарантирует Нетаниягу, что расклад останется таким же удовлетворительным, как сегодня. Еще менее очевиден ответ на вопрос, как поведут себя политические игроки после выборов.

Яир Лапид понимает это, и не случайно мы почти не наблюдаем его выпадов против ультраортодоксов. Глава оппозиции фокусирует критику на премьер-министре, с остальными пытается налаживать отношения. Не удивлюсь, если перед скорым Йом Кипуром он позвонит одному из ультраортодоксальных лидеров и предложит примирение.

Ничто из этого не секрет для Биньямина Нетаниягу. Дилемма, стоящая перед ним, реальна, и содержит множество факторов, в том числе не политических. Одним из таких факторов является публикация "Едиот Ахронот", согласно которой юридический советник правительства Авихай Мандельблит не будет требовать от Нетаниягу временно сложить полномочия на период суда. Позиция юридического советника правительства безусловно повлияет и на решение суда, которому предстоит рассматривать апелляцию с требованием вынудить Нетаниягу сложить полномочия.

Все упомянутые и не упомянутые факторы имеют отношение, в первую очередь, к интересам премьер-министра. Очень мало отношения они имеют к интересам государства и его граждан.

Ганц является почти сторонним наблюдателем политического процесса. Он может соглашаться на предложения Нетаниягу, отвергать их. От этого зависит лишь повод, который Нетаниягу придется использовать, если он решит повести нас на досрочные выборы. От Ганца в этом отношении не зависит ничего.