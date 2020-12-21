С 23 декабря все прилетающие из-за границы будут принудительно расселяться на карантин в гостиницы

В понедельник, 21 декабря, кабинет министров по борьбе с коронавирусом принял решение о принудительном размещении всех израильтян, прилетевших из-за границы, в гостиницы для прохождения карантина.

Решение вступает в силу в 14:00 в среду, 23 декабря. Израильтяне, которые вернутся домой до 14:00 23 декабря, будут обязаны подвергнуть себя изоляции в домашних условиях и в течение 48 часов после возвращения сдать тест на наличие коронавируса.

Все вернувшиеся из-за границы израильтяне, у которых будет обнаружен коронавирус, будут обязаны сидеть на карантине в специальных гостиницах для инфицированных.

Напомним, согласно последним распоряжением, срок карантина может быть сокращен с 14 до 10 дней при наличии двух негативных тестов.

Также с 23 декабря в Израиль будет запрещен въезд иностранным гражданам, за исключением особых случаев.

Решение будет действовать в течение десяти дней, однако срок его действия может быть продлен. Постановление кабинета министров будут немедленно переданы на утверждение комиссии Кнессета по законодательству.

Данные решения, одним из инициаторов которых выступал сам глава правительства Биньямин Нетаниягу, были приняты в связи с обнаружением в Великобритании и ряде стран Европы нового штамма коронавируса. Считается, что мутировавший коронавирус является более заразным, однако пока ничто не указывает на то, что он является более опасным и вызывает более тяжелые осложнения. Также пока неясно, нет ли у нового штамма сопротивляемости к вакцине от коронавируса, хотя специалисты предполагают, что это маловероятно.

В ходе обсуждения принудительного размещения израильтян по гостиницам командир Управления тылом генерал-майор Ури Гордин сообщил, что утром в понедельник, 21 декабря, в одной из "карантинных" гостиниц произошло самоубийство. Подробности об этой трагедии неизвестны, однако, по данным СМИ, речь идет об израильтянине, прилетевшем из России и помещенном в гостиницу в Тель-Авиве.

В течение ближайших 48 часов будет назначено следующее заседание кабинета по коронавирусу, на котором министры обсудят введение карантинных ограничений в связи с ростом заболеваемости в стране. В воскресенье, 20 декабря, министры обсуждали новые карантинные ограничения в течение пяти часов, но так и не смогли договориться. Все участники заседания были согласны с необходимостью введения новых карантинных ограничений с тем, чтобы приостановить распространение вируса. Возникшие разногласия касались того, необходимо ли вводить полный и строгий карантин по всему Израилю или можно ограничиться "мягким карантином", во время которого продолжат работать учебные заведения, однако все торговые предприятия (кроме продуктовых магазинов и аптек) будут закрыты. Также министрам не удалось пока договориться о том, вводить ли ограничительные меры немедленно или их можно отложить на пару недель, а также на какой срок вводить ограничения. Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн высказался за то, чтобы учебные заведения оставались открытыми до тех пор, пока это позволяет эпидемиологическая обстановка. Но при этом заявил, что ограничения (полный карантин или мягкий карантин) необходимо вводить немедленно. Глава правительства Биньямин Нетаниягу склоняется к необходимости введения всеобщего строгого карантина по всему Израилю.