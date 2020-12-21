Попытка теракта Иерусалиме: террорист открыл стрельбу по полицейским и пограничникам

В понедельник, 21 декабря, была предпринята попытка теракта возле входа на Храмовую гору в квартале Баб аль-Хута.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что террорист, вооруженный самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав", открыл стрельбу в сторону израильских полицейских и пограничников, после чего попытался скрыться.

Террорист продолжил отстреливаться от преследующих его сотрудников сил безопасности.

Согласно сообщениям палестинских СМИ, затем террорист попытался укрыться на территории Храмовой горы, где он был нейтрализован.

Пресс-служба полиции передала, что во время преследования террориста один из сотрудников полиции споткнулся и упал. Он получил легкие травмы.

"Палестинский информационный центр" сообщил, что после инцидента вход на Храмовую гору был закрыт израильскими военнослужащими.

Согласно палестинским источникам, силы безопасности Израиля задержали в Старом городе Иерусалима как минимум одного предполагаемого сообщника террориста.