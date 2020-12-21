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NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2020 г., 19:19

Попытка теракта Иерусалиме: террорист открыл стрельбу по полицейским и пограничникам

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Попытка теракта в Иерусалиме: ранен полицейский, нападавший нейтрализован

В понедельник, 21 декабря, была предпринята попытка теракта возле входа на Храмовую гору в квартале Баб аль-Хута.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что террорист, вооруженный самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав", открыл стрельбу в сторону израильских полицейских и пограничников, после чего попытался скрыться.

Террорист продолжил отстреливаться от преследующих его сотрудников сил безопасности.


Согласно сообщениям палестинских СМИ, затем террорист попытался укрыться на территории Храмовой горы, где он был нейтрализован.

Пресс-служба полиции передала, что во время преследования террориста один из сотрудников полиции споткнулся и упал. Он получил легкие травмы.

"Палестинский информационный центр" сообщил, что после инцидента вход на Храмовую гору был закрыт израильскими военнослужащими.

Согласно палестинским источникам, силы безопасности Израиля задержали в Старом городе Иерусалима как минимум одного предполагаемого сообщника террориста.

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