Парламентский марафон: коалиция пытается за сутки утвердить закон, позволяющий избежать выборов

21 декабря комиссия Кнессета по регламенту начнет подготовку законопроекта, закрепляющего договоренность между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" по промежуточному разрешению политического кризиса.

Этот законопроект должен быть утвержден в трех чтениях не позднее полуночи 22 декабря, в противном случае Кнессет будет распущен.

Напомним, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми накануне, бюджет на 2020 год будет утвержден до 31 декабря, а бюджет на 2021 год – не позднее 5 января 2021 года. В случае, если одно из этих двух условий не будет выполнено, 5 января Кнессет будет распущен, а следующие парламентские выборы состоятся 23 марта 2021 года.

Оппозиция готовится подать сотни поправок, пытаясь торпедировать утверждение закона. Согласно регламенту, нет ограничения на число поправок, которые можно подать на рассмотрение в комиссии, и коалиция не может повлиять на скорость утверждения законопроекта.

Дополнительной проблемой для коалиции является тот факт, что член комиссии Хила Вазан Шай ("Кахоль Лаван") заразилась коронавирусом и не сможет принять участия в голосовании. Регламент парламента разрешает другому депутату (не министру) голосовать вместо заболевшего. Однако большинство депутатов от фракции Бени Ганца являются министрами. Помимо этого, в "Кахоль Лаван" резко критикуют Ганца за продолжение переговоров с Нетаниягу. "Пора заканчивать этот фарс", - заявил депутат Асаф Замир. Депутат Мики Хаймович также возражает против компромисса с "Ликудом" и неизвестно, согласится ли заменить Хилу Вазан Шай при голосовании на комиссии. Отметим, что депутаты, заразившиеся коронавирусом, могут голосовать на пленарном заседании Кнессета в специально отведенных помещениях. Но для этого они должны прибыть в здание парламента.

Соотношение сил на пленарном заседании пока неизвестно. Объединенный арабский список выступает против компромисса между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", однако в партии РААМ заняли самостоятельную позицию. Депутат Уалид Тахаа заявил в интервью Парламентскому телеканалу, что партия взвешивает плюсы и минусы с точки зрения интересов арабских избирателей. "Выборы сейчас - это далеко не лучший вариант", – заявил Тахаа.

Даже если закон будет утвержден в трех чтениях, вероятность выборов остается высокой. Для того, чтобы избежать выборов, до 5 января стороны должны решить два кардинальных вопроса: определить полномочия министра юстиции Ави Нисанкорена, а также установить время ротации на посту премьер-министра.

Ранее сообщалось, что обсуждается изменение порядка назначения юридического советника правительства. Согласно опубликованной информации, министр юстиции будет лишен полномочий назначать юридического советника, и эти полномочия будут переданы всему правительству. В то же время министр юстиции войдет в состав комиссии, которая будет отбирать кандидатов представлять их правительству.

Сам Ави Нисанкорен возражает против подобных изменений, утверждая, что они выхолащивают содержание должности.

По вопросу о периоде ротации разногласия между сторонами сохраняются. Биньямин Нетаниягу настаивает на продлении срока своего пребывания на посту действующего премьер-министра до мая 2022 года в то время, как в "Кахоль Лаван" требуют выполнения изначальных коалиционных соглашений, в соответствии с которыми Ганц должен сменить Нетаниягу на посту главы правительства в ноябре 2021 года.

Сразу после того, как стало известно о достижении договоренностей, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" обменялись резкими заявлениями. "Те, кто думают, что "Ликуд" согласится на ситуацию, когда есть правительство внутри правительства, витают в облаках", – заявили в окружении Нетаниягу. "Тот, кто думает, что "Кахоль Лаван" согласится на вмешательство обвиняемого в уголовных преступлениях в вопросы назначения судей и юридического советника правительства – витает в облаках", – ответили в "Кахоль Лаван".