Парламентский марафон: коалиция пытается за сутки утвердить закон, позволяющий избежать выборов
21 декабря комиссия Кнессета по регламенту начнет подготовку законопроекта, закрепляющего договоренность между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" по промежуточному разрешению политического кризиса.
Этот законопроект должен быть утвержден в трех чтениях не позднее полуночи 22 декабря, в противном случае Кнессет будет распущен.
Напомним, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми накануне, бюджет на 2020 год будет утвержден до 31 декабря, а бюджет на 2021 год – не позднее 5 января 2021 года. В случае, если одно из этих двух условий не будет выполнено, 5 января Кнессет будет распущен, а следующие парламентские выборы состоятся 23 марта 2021 года.
Оппозиция готовится подать сотни поправок, пытаясь торпедировать утверждение закона. Согласно регламенту, нет ограничения на число поправок, которые можно подать на рассмотрение в комиссии, и коалиция не может повлиять на скорость утверждения законопроекта.
Дополнительной проблемой для коалиции является тот факт, что член комиссии Хила Вазан Шай ("Кахоль Лаван") заразилась коронавирусом и не сможет принять участия в голосовании. Регламент парламента разрешает другому депутату (не министру) голосовать вместо заболевшего. Однако большинство депутатов от фракции Бени Ганца являются министрами. Помимо этого, в "Кахоль Лаван" резко критикуют Ганца за продолжение переговоров с Нетаниягу. "Пора заканчивать этот фарс", - заявил депутат Асаф Замир. Депутат Мики Хаймович также возражает против компромисса с "Ликудом" и неизвестно, согласится ли заменить Хилу Вазан Шай при голосовании на комиссии. Отметим, что депутаты, заразившиеся коронавирусом, могут голосовать на пленарном заседании Кнессета в специально отведенных помещениях. Но для этого они должны прибыть в здание парламента.
Соотношение сил на пленарном заседании пока неизвестно. Объединенный арабский список выступает против компромисса между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", однако в партии РААМ заняли самостоятельную позицию. Депутат Уалид Тахаа заявил в интервью Парламентскому телеканалу, что партия взвешивает плюсы и минусы с точки зрения интересов арабских избирателей. "Выборы сейчас - это далеко не лучший вариант", – заявил Тахаа.
Даже если закон будет утвержден в трех чтениях, вероятность выборов остается высокой. Для того, чтобы избежать выборов, до 5 января стороны должны решить два кардинальных вопроса: определить полномочия министра юстиции Ави Нисанкорена, а также установить время ротации на посту премьер-министра.
По вопросу о полномочиях министра юстиции стороны близки к соглашению, в соответствии с которым будет изменен порядок назначения юридического советника правительства, но Амит Айсман останется кандидатом на пост государственного прокурора.
Ранее сообщалось, что обсуждается изменение порядка назначения юридического советника правительства. Согласно опубликованной информации, министр юстиции будет лишен полномочий назначать юридического советника, и эти полномочия будут переданы всему правительству. В то же время министр юстиции войдет в состав комиссии, которая будет отбирать кандидатов представлять их правительству.
Сам Ави Нисанкорен возражает против подобных изменений, утверждая, что они выхолащивают содержание должности.
По вопросу о периоде ротации разногласия между сторонами сохраняются. Биньямин Нетаниягу настаивает на продлении срока своего пребывания на посту действующего премьер-министра до мая 2022 года в то время, как в "Кахоль Лаван" требуют выполнения изначальных коалиционных соглашений, в соответствии с которыми Ганц должен сменить Нетаниягу на посту главы правительства в ноябре 2021 года.
Сразу после того, как стало известно о достижении договоренностей, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" обменялись резкими заявлениями. "Те, кто думают, что "Ликуд" согласится на ситуацию, когда есть правительство внутри правительства, витают в облаках", – заявили в окружении Нетаниягу. "Тот, кто думает, что "Кахоль Лаван" согласится на вмешательство обвиняемого в уголовных преступлениях в вопросы назначения судей и юридического советника правительства – витает в облаках", – ответили в "Кахоль Лаван".
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"Ликуд" и "Кахоль Лаван" договорились отложить роспуск Кнессета до 5 января