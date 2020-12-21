Разрешено к публикации: в Самарии убита Эстер Орган, мать шести детей

Утром в понедельник, 21 декабря, была разрешена к публикации информации о том, что в лесу Рейхан (северная Самария) была убита 52-летняя Эстер Орган, мать шести детей (двух дочерей и четверых сыновей, младшему из которых 13 лет), проживавшая в поселке Тель Менаше. Эстер была художницей и консультантом по вопросам супружества.

В 1:45 ночи 21 декабря в "скорую помощь" округа Шарон поступило сообщение, что в лесу недалеко от еврейского поселка Шакед и арабской деревни Яабад в северной Самарии обнаружена без сознания женщина примерно 50 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом", вызванные на место происшествия, были вынуждены констатировать ее смерть.

Пресс-служба полиции передает, что родственники женщины, жительницы Самарии, после того, как она пропала, обратились в правоохранительные органы. Была начата поисково-спасательная операция, которая велась силами полицейских и добровольцев.

В сообщении полиции отмечается, что на теле женщины есть следы насилия (травмы головы, в том числе лица, вероятно нанесенные камнем), указывающие на то, что речь идет об убийстве.

Из неофициальных источников известно, что женщина пошла вчера погулять или вышла на пробежку в лес и не вернулась, после чего ее родственники обратились в полицию.

Поскольку убийство было совершено в Самарии, следствие не исключает версию теракта. Совет поселений Самарии однозначно заявляет, что был совершен теракт.

Расследование продолжается. На месте происшествия работают криминалисты. Бойцы спецподразделений ЦАХАЛа и пограничной полиции привлечены к розыску преступника или преступников, причастных к этому убийству.

По просьбе полиции суд наложил запрет на публикацию каких-либо подробностей по поводу проводимого расследования.





