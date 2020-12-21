На пути к выборам: Ганц выдвинул премьер-министру ультиматум из пяти пунктов

Глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц сообщил депутатам своей фракции о беседе с премьер-министром Беньямином Нетаниягу, в ходе которой он обозначил условия продолжения переговоров по выходу из кризиса.

Как сообщают в "Кахоль Лаван", Ганц представил премьер-министру пять условий:

- гарантия утверждения бюджетов на 2020 и 2021 год;

- утверждение устава работы правительства;

-утверждение всех назенчений, которые не продвигались до сих пор;

- сохранение за Нисанкореном поста министар юстиции со всеми полномочиями;

- денонсация всех параграфов коалиционного соглашения, позволяющих Нетаниягу распустить Кнессет и остаться на посту премьер-министра.



"Захотят - примут, не захотят - пойдем на выборы", - сказал Ганц депутатам от "Кахоль Лаван".

В "Ликуде" обвиняют Ганца в отступлении от всех достигнутых ранее договоренностей, и "возвращении к настойчивому требованию разрешить Нисанкорену продолжить чиновничий и судейский путч, противоречащий коалиционным соглашениям".

В заявлении, распространенном партией Нетаниягу говорится:"Ликуд" противостоит этому левому перевороту, который грубо попирает принципы демократии. Очень жаль, что Ганц решил тащить страну на ненужные выборы в разгар кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Вместо того, чтобы создать стабильное правительство, работающее на благо граждан, Ганц продолжает цепляться за идею "правительства внутри правительства" в попытке завоевать голоса избирателей в пользу своей распадающейся партии."

В Кнессете отмечают, что условия, выдвинутые Ганцем, свидетельствуют о тупике на переговорах и вероятном роспуске уже 22 декабря.