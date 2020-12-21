Иерусалим:
11 - 17°
Тель-Авив:
12 - 21°
Эйлат:
14 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2020 г., 17:12

На пути к выборам: Ганц выдвинул премьер-министру ультиматум из пяти пунктов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На пути к выборам: Ганц выдвинул премьер-министру ультиматум из пяти пунктов

Глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц сообщил депутатам своей фракции о беседе с премьер-министром Беньямином Нетаниягу, в ходе которой он обозначил условия продолжения переговоров по выходу из кризиса.

Как сообщают в "Кахоль Лаван", Ганц представил премьер-министру пять условий:
- гарантия утверждения бюджетов на 2020 и 2021 год;
- утверждение устава работы правительства;
-утверждение всех назенчений, которые не продвигались до сих пор;
- сохранение за Нисанкореном поста министар юстиции со всеми полномочиями;
- денонсация всех параграфов коалиционного соглашения, позволяющих Нетаниягу распустить Кнессет и остаться на посту премьер-министра.

"Захотят - примут, не захотят - пойдем на выборы", - сказал Ганц депутатам от "Кахоль Лаван".


В "Ликуде" обвиняют Ганца в отступлении от всех достигнутых ранее договоренностей, и "возвращении к настойчивому требованию разрешить Нисанкорену продолжить чиновничий и судейский путч, противоречащий коалиционным соглашениям".

В заявлении, распространенном партией Нетаниягу говорится:"Ликуд" противостоит этому левому перевороту, который грубо попирает принципы демократии. Очень жаль, что Ганц решил тащить страну на ненужные выборы в разгар кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Вместо того, чтобы создать стабильное правительство, работающее на благо граждан, Ганц продолжает цепляться за идею "правительства внутри правительства" в попытке завоевать голоса избирателей в пользу своей распадающейся партии."

В Кнессете отмечают, что условия, выдвинутые Ганцем, свидетельствуют о тупике на переговорах и вероятном роспуске уже 22 декабря.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:57 Израильтяне, размещенные в гостиницах после возвращения из-за рубежа, намерены обратиться в БАГАЦ
17:37 Бени Ганц до субботы будет на карантине после контакта с инфицированным
17:12 На пути к выборам: Ганц выдвинул премьер-министру ультиматум из пяти пунктов
16:14 В канун Рождества объявлено, что в Гефсиманском саду найдены артефакты периода Второго Храма
15:28 Комиссия по регламенту одобрила законопроект о переносе даты утверждения бюджета в первом чтении
14:35 ДТП после полицейской погони в округе Биньямин, один погибший
14:09 Саар попал в самоизоляцию после контакта с инфицированным COVID-19
14:00 Боец "Голани", не открывший огонь по террористу, будет отчислен из разведроты
13:35 С 23 декабря все прилетающие из-за границы будут принудительно расселяться на карантин в гостиницы
13:13 Постоялец "карантинной" гостиницы, прилетевший из России, покончил с собой
...