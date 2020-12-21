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NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2020 г., 23:55

Гибель Ахувии Сандака: в ходе митинга протеста в Иерусалиме задержаны десятки людей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Гибель Ахувии Сандака: в ходе митинга протеста в Иерусалиме задержаны десятки людей Гибель Ахувии Сандака: в ходе митинга протеста в Иерусалиме задержаны десятки людей

Вечером в понедельник, 21 декабря, возле главного штаба полиции Израиля состоялась демонстрация протеста, в которой приняли участие сотни правых активистов.

Они протестовали против того, что назвали "убийством" полицейскими 16-летнего подростка Ахувии Сандака. Как сообщалось ранее, Ахувия Сандак погиб, когда полицейские, заподозрившие, что юноша и несколько его друзей бросали камни в автомобили с палестинскими арабами, начали преследование машины, в которой находились юноши.

У перекрестка Римоним преследуемый автомобиль перевернулся.

Один из пассажиров погиб. Позднее было опубликовано его имя: – это 16-летний Ахувия Сандак из поселка Бат-Аин. Его похороны состоятся в 1:00 на кладбище в Кфар Эционе.

Еще четыре человека, находившиеся в машине, получили травмы от легких до средней тяжести.


Изначально сообщалось, что пострадавшие были доставлены в больницу, однако по утверждению депутата Кнессета Ицхака Пиндруса ("Яадут а-Тора"), молодых людей прямо с места аварии доставили в полицейское управление в Иерусалиме. По утверждению молодых поселенцев патрульная машина полиции сознательно врезалась в их автомобиль, что привело к аварии с трагическими последствиями. В полиции, в свою очередь, подтверждают картину происшествия, однако не комментируют утверждение о столкновении. "Автомобиль потерпел аварию и перевернулся", - заявляют в пресс-службе полиции. По словам представителей правоохранительных органов, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

В ходе демонстрации протеста, десятки митингующих пытались ворваться в здание генштаба полиции, а затем предприняли попытку блокировать трамвайные пути. Демонстранты скандировали "Полицейское государство", "Вы убили подростка, стыдитесь". В полицейских были брошены камни. Боец пограничной полиции (МАГАВ) получил легкие ранения.

Полиция задержала не менее 40 демонстрантов. В правозащитной организации "Хонену" заявляют, что среди задержанных 13-летние подростки.

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