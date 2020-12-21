В лесу Шакед в Самарии убита женщина. Не исключен теракт

В 1:45 ночи 21 декабря в "скорую помощь" округа Шарон поступило сообщение, что в лесу недалеко от поселка Шакед в северной Самарии обнаружена без сознания женщина примерно 50 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать ее смерть.

Пресс-служба полиции передает, что родственники женщины, жительницы Самарии, после того, как она пропала, обратились в правоохранительные органы. Была начата поисково-спасательная операция, которая велась силами полицейских и добровольцев.

В сообщении полиции отмечается, что на теле женщины есть следы насилия, указывающие на то, что речь идет об убийстве.

Из неофициальных источников известно, что убитой было 52 года. Женщина пошла вчера погулять в лес и не вернулась, после чего ее родственники обратились в полицию.

Поскольку убийство было совершено в Самарии, следствие не исключает версию теракта.

Расследование продолжается.