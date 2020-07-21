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NEWSru.co.il :: В Израиле21 июля 2020 г., 13:34

ШАБАК и ЦАХАЛ раскрыли ячейку НФОП, готовившую похищение солдата и теракты против израильтян

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ШАБАК и ЦАХАЛ раскрыли ячейку НФОП, готовившую похищение солдата и теракты против израильтян

Во вторник, 21 июля, была разрешена к публикации информация о том, что общая служба безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛ раскрыли террористическую ячейку, входившую в "Народный фронт освобождения Палестины".

Согласно опубликованной информации, террористы действовали под видом организации социальной помощи жителям Палестинской автономии.

Расследование началось с допроса 23-летнего активиста НФОП Язана Абу Салаха, жителя Арабэ (неподалеку от Дженина). Он был задержан в апреле 2020 года, и на следствии дал информацию о своем участии в подготовке терактов в Иудее и Самарии. В ходе подготовки к совершению терактов Абу Салах приобрел оружие и завербовал других боевиков, которые разбилась на две небольшие группы: одна действовала в районе Рамаллы, а вторая в Самарии. Помимо прочего задержанные готовили теракт в поселке Хариш, а также планировали похищение военнослужащего с целью ведения переговоров об освобождении террористов, находящихся в израильских тюрьмах.


В ходе расследования также выяснилось, что Абу Салах планировал отправиться в Ливан, чтобы пройти армейскую и диверсионную подготовку, обучиться производству взрывных устройств и запуску мультикоптеров.

Позднее был задержан 29-летний Махмуд Абу Салах, двоюродный брат Язана Абу Салаха, житель Бир Зейта. В ходе следствия выяснилось, что он поддерживал контакты с представителями Ирана и "Хизбаллы" при посредничестве Асада аль-Амали, проживающего в Ливане и обеспечивающего финансирование террористических группировок.

Впоследствии были задержаны еще восемь палестинских арабов, подозреваемых в подготовке терактов против израильтян и входивших в эту ячейку.

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