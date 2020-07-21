Многотысячная акция протеста в Иерусалиме и столкновения с полицией

Вечером 21 июля в Иерусалиме состоялась акция протеста, участники которой выражали свое несогласие с законопроектом, наделяющим особыми полномочиями главу правительства, а также требовали от Биньямина Нетаниягу уйти в отставку.

Протестные акции в столицы начались с пикета возле официальной резиденции главы правительства на улице Бальфур, в котором принимали участие несколько десятков человек. Оттуда они направились к Кнессету, получив соответствующее разрешение от полиции.

Перед зданием парламента, по данным СМИ, находились около трех тысяч людей. Митинг продолжался несколько часов, после чего демонстранты вернулись на площадь Кикар Париз, находящуюся недалеко от Бальфур.

Новостная служба корпорации "Кан" сообщила, что в 23:00 на площади начались столкновения между сотрудниками полиции и митингующими, которые попытались прорваться через заграждения. В "твиттере" медиакорпорации было опубликовано видео с площади:

Каждый раз, когда полицейские предпринимали попытку силой оттеснить демонстрантов, они скандировали: "Нет насилию!". При этом полицейские успевали раздавать штрафы тем, кто находился на площади без маски.

Пресс-служба полиции сообщила о задержании шести человек за участие в беспорядках и нападение на полицейских.