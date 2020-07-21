Многотысячная акция протеста в Иерусалиме и столкновения с полицией
Вечером 21 июля в Иерусалиме состоялась акция протеста, участники которой выражали свое несогласие с законопроектом, наделяющим особыми полномочиями главу правительства, а также требовали от Биньямина Нетаниягу уйти в отставку.
Протестные акции в столицы начались с пикета возле официальной резиденции главы правительства на улице Бальфур, в котором принимали участие несколько десятков человек. Оттуда они направились к Кнессету, получив соответствующее разрешение от полиции.
Перед зданием парламента, по данным СМИ, находились около трех тысяч людей. Митинг продолжался несколько часов, после чего демонстранты вернулись на площадь Кикар Париз, находящуюся недалеко от Бальфур.
Готовясь к возвращению митингующих, полиция установила заградительные сооружения по периметру площади, не позволяя демонстрантам пройти к дому на улице Бальфур, а также вернуться назад к Кнессету. Тысячи человек оказались "запертыми" на площади.
Новостная служба корпорации "Кан" сообщила, что в 23:00 на площади начались столкновения между сотрудниками полиции и митингующими, которые попытались прорваться через заграждения. В "твиттере" медиакорпорации было опубликовано видео с площади:
המחאה בירושלים: נמשכים העימותים בין המפגינים לשוטרים. הדיווח של @Roi_Yanovsky– כאן חדשות (@kann_news) July 21, 2020
ו-@SuleimanMas1
מלב ההפגנה#חדשותהלילה pic.twitter.com/sB577yuAAc
Один из организаторов митинга в мегафон объявил о том, что "это не очередная акция протеста, а это - переворот".
Каждый раз, когда полицейские предпринимали попытку силой оттеснить демонстрантов, они скандировали: "Нет насилию!". При этом полицейские успевали раздавать штрафы тем, кто находился на площади без маски.
Пресс-служба полиции сообщила о задержании шести человек за участие в беспорядках и нападение на полицейских.
Участники протеста в Иерусалиме вернулись к резиденции главы правительства
На улице Бальфур в Иерусалиме проходят пикеты сторонников и противников Нетаниягу