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NEWSru.co.il :: В Израиле21 июля 2020 г., 11:14

Комиссия по коронавирусу проголосовала против закрытия ресторанов

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Комиссия по коронавирусу проголосовала против закрытия ресторанов

Во вторник, 21 июля, в ходе очередного заседания комиссии Кнессета по коронавирусу было принято решение вновь открыть рестораны – в том числе внутренние помещения.

Глава комиссии по коронавирусу Ифат Шаша-Битон настаивала на том, чтобы рестораны остались открытыми в соответствии с "фиолетовым стандартом", как было ранее. Большинство членов комиссии проголосовали за это предложение.

Напомним, согласно ранее утвержденному правительством "фиолетовому стандарту", внутри ресторана могут находиться не более 20 посетителей, а снаружи – не более 30.


Глава коалиции Мики Зоар ("Ликуд") заявил в ходе заседания, что правительство не согласно с решением комиссии. Ранее правительство предлагало разрешить сидеть в ресторанах только за столиками, которые расположены на открытом воздухе. По мнению правительства, следовало разрешить принимать в ресторанах на улице до 50 посетителей. Шаша-Битон отметила, что не видит логики в таком предложении, потому что число посетителей уже ограничено "фиолетовым стандартом".

Отметим, что решение комиссии означает, что столовые в гостиницах тоже будут вынуждены действовать по схеме "20 внутри, 30 снаружи", тогда как ранее было решено, что рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости. Комиссия по коронавирусу позже во вторник соберется еще раз, чтобы проголосовать за возвращение ресторанов при гостиницах к схеме "до 35% от вместимости".

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