Комиссия по коронавирусу проголосовала против закрытия ресторанов

Во вторник, 21 июля, в ходе очередного заседания комиссии Кнессета по коронавирусу было принято решение вновь открыть рестораны – в том числе внутренние помещения.

Глава комиссии по коронавирусу Ифат Шаша-Битон настаивала на том, чтобы рестораны остались открытыми в соответствии с "фиолетовым стандартом", как было ранее. Большинство членов комиссии проголосовали за это предложение.

Напомним, согласно ранее утвержденному правительством "фиолетовому стандарту", внутри ресторана могут находиться не более 20 посетителей, а снаружи – не более 30.

Отметим, что решение комиссии означает, что столовые в гостиницах тоже будут вынуждены действовать по схеме "20 внутри, 30 снаружи", тогда как ранее было решено, что рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости. Комиссия по коронавирусу позже во вторник соберется еще раз, чтобы проголосовать за возвращение ресторанов при гостиницах к схеме "до 35% от вместимости".