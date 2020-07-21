Комиссия по коронавирусу проголосовала против закрытия ресторанов
Во вторник, 21 июля, в ходе очередного заседания комиссии Кнессета по коронавирусу было принято решение вновь открыть рестораны – в том числе внутренние помещения.
Глава комиссии по коронавирусу Ифат Шаша-Битон настаивала на том, чтобы рестораны остались открытыми в соответствии с "фиолетовым стандартом", как было ранее. Большинство членов комиссии проголосовали за это предложение.
Напомним, согласно ранее утвержденному правительством "фиолетовому стандарту", внутри ресторана могут находиться не более 20 посетителей, а снаружи – не более 30.
Глава коалиции Мики Зоар ("Ликуд") заявил в ходе заседания, что правительство не согласно с решением комиссии. Ранее правительство предлагало разрешить сидеть в ресторанах только за столиками, которые расположены на открытом воздухе. По мнению правительства, следовало разрешить принимать в ресторанах на улице до 50 посетителей. Шаша-Битон отметила, что не видит логики в таком предложении, потому что число посетителей уже ограничено "фиолетовым стандартом".
Отметим, что решение комиссии означает, что столовые в гостиницах тоже будут вынуждены действовать по схеме "20 внутри, 30 снаружи", тогда как ранее было решено, что рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости. Комиссия по коронавирусу позже во вторник соберется еще раз, чтобы проголосовать за возвращение ресторанов при гостиницах к схеме "до 35% от вместимости".
Распоряжение о закрытии ресторанов вступило в силу в 5:00, ожидается его отмена в 10:00