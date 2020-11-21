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NEWSru.co.il :: В Израиле21 ноября 2020 г., 09:45

Самый холодный день осени. Наводнения по всей стране

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Самый холодный день осени. Наводнения по всей стране

Дожди, усилившиеся в ночь на субботу, 21 ноября, вызвали множество наводнений в разных районах страны. По данным метеорологов, суббота станет самым холодным днем этой осени.

Всю ночь парамедики МАДА выезжали к людям, чьи квартиры или автомобили были затоплены. В Ришон ле-Ционе, на улице Игаль Алон, помощь потребовалась двум водителям, спасенным из затопленных автомобилей, а также двум женщинам, оказавшимся в затопленном подвале дома на улице А-Ракефет. Еще один человек был спасен из полуподвала на улице Йегошуа Гибштейн.

В Тель-Авиве жители домов на улицах Арье Акива и Айзик Хариф были спасены из квартир, залитых водой, к ним были вызваны бригады парамедиков.


В Хайфе оказался затопленным магазин на улице Эмек а-Зейтим. В Нетании, на бульваре Бен-Гурион, в результате наводнения был затоплен автомобиль; водитель не пострадал.

В Нес-Ционе в затопленном доме оказалась целая семья; прибывшие на место спасатели эвакуировали людей, медицинская помощь им не потребовалась.

Утром 21 ноября пожарные спасли двух водителей, чьи машины были затоплены на улице Моше Авив в Ор-Йегуде.

Управление охраны природы и национальных парков сообщило о закрытии маршрута к водопаду Завитан в заповеднике Яар Йегудия в связи с погодными условиями. При этом сам заповедник остается открытым, как и обзорная площадка с видом на водопад.

Закрыты для посещения все пешеходные и альпинистские маршруты в Иудейской пустыне, районе горы Арбель и заповеднике Нахаль Прат. Все мероприятия, намеченные на субботу, в парках А-Яркон и Кохав а-Ярден, отменены.

Из-за неблагоприятных погодных условий полиция перекрыла для движения улицу Бар Йегуда в Нешере и Халуцей а-таасия – в Хайфе. В Тель-Авиве перекрыта улица Роках. Трасса 4 в районе кибуца Эйн а-Мифрац перекрыта в северном направлении.

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