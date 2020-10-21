Скандал в Кнессете: спикер парламента отменил итоги голосования по созданию следственной комиссии

Спикер Кнессета Ярив Левин ("Ликуд") отменил результаты голосования о создании следственной комиссии по вопросу о закупке Израилем субмарин. Председатель парламента мотивировал это тем, что многие депутаты "не поняли", что голосование началось, и не приняли в нем участия. "Я сам находился в зале и не слышал, что голосование началось", – сказал Левин. Он добавил, что не голосовал еще и потому, что голосование должно было быть поименным.

Как заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il источник в оппозиционной партии, требование о поименном голосовании было выдвинуто главой коалиции Мики Зоаром ("Ликуд") уже после того, как голосование началось. "Речь идет просто о воровстве, о хищении голосования", – сказал наш собеседник. В знак протеста депутаты от оппозиции не приняли участия в повторном голосовании и выкрикивали: "Беззаконие и позор". В результате поименного голосования, предложение о создании комиссии было отклонено с результатом 44:0.

Депутат Кнессета Тамар Зандберг (МЕРЕЦ) заявила, что намерена подать иск в БАГАЦ против отмены результатов голосования.

Секретарь правительства Цахи Браверман прервал заседание кабинета министров по коронавирусу и попросил министров отправиться в зал заседаний Кнессета, чтобы принять участие в голосовании. "Это сумасшедший дом", – сказал Браверман.

Напомним, что первое голосование завершилось победой оппозиции. 25 депутатов голосовали за создание комиссии, 23 голосовали против. Депутаты от "Кахоль Лаван" не приняли участия в голосовании, а "Ликуд" не успел собрать достаточно депутатов, прежде чем исполняющий обязанности спикера депутат Мансур Аббас (Объединенный арабский список) объявил о начале голосования.

Инициатива создания следственной комиссии принадлежит партии МЕРЕЦ и блоку "Еш Атид – ТЭЛЕМ". 21 октября в эфире "Кан РЭКА" депутат Яир Голан (МЕРЕЦ) сказал, что необходимо проверить все, что связано с закупкой субмарин: "Полиция не проверяла и не могла проверять решение Нетаниягу согласиться на поставку Германией субмарин Египту. При всем моем уважении к юридическому советнику правительства, с моей точки зрения, он ошибся когда принял решение не начинать расследование по делу об акциях, которые Нетаниягу по очень низкой цене купил у своего двоюродного брата, и которые потом фантастическим образом выросли в цене. Есть и другие аспекты. Все это дурно пахнет и нуждается в проверке".

Юридический советник Кнессета заявил, что проверит соответствие процесса голосования уставу парламента.

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид – ТЭЛЕМ") заявил: "Тот, кто отменяет демократическое решение Кнессета, готовит почву для отмены решения суда. Тот, кто так отменяет демократические решения, переходит все мыслимые границы... Нетаниягу прекрасно понимал, что он делает. Он отлично отдавал себе отчет в том, что если будет расследование, то вскроется его коррумпированность. Именно поэтому он остановил заседание кабинета по коронавирусу, чтобы заблокировать это голосование".