План выхода из режима карантина может быть сокращен с девяти до пяти этапов

Заседание кабинета министров по борьбе эпидемией коронавируса, продолжавшееся более шести часов, завершилось без принятия какого-либо решения. Ожидается, что обсуждение вопросов, касающихся возобновления занятий в начальных школах и работы небольших предприятий, возобновится на следующей неделе.

Обозреватель 12-го телеканала Амалия Дуэк в репортерском чате на сайте N12 сообщила, что глава правительства Биньямин Нетаниягу предложил сократить программу выхода из карантина с девяти до пяти этапов. Она также пишет, что этот план был согласован между "Ликудом" и "Кахоль Лаван".

Вместе с тем, против внесения изменений в утвержденную стратегию выхода из карантина выступает минздрав. Глава отдела общественного здравоохранения минздрава Шарон Эльрой-Прайс предложила обсуждать возможность сокращения программы после того, как будут пройдены ее первые четыре этапа.

Глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шаббат считает, что количество этапов может быть пересмотрено, однако необходимо придерживаться утвержденной стратегии, в которой каждый этап привязан к количеству новых выявляемых случаев заболевания, индексу инфицирования и проценту положительных тестов от их общего количества.

Биньямин Нетаниягу предложил закончить обсуждение стратегии до конца недели, чтобы в воскресенье или понедельник иметь возможность представить план того, что правительство намерено делать дальше, когда возобновятся занятия в школах, как будут работать магазины, когда откроются цимеры. При этом он отметил, что необходимо иметь запасной план на случай роста заболеваемости.

В ходе заседания также возникли разногласия между министром финансов Исраэлем Кацем и координатором по борьбе с коронавирусом профессором Рони Гамзу. Министр финансов Исраэль Кац заявил в ходе заседания, что стоит поменять местами второй и третий этап выхода из карантина."Необходимо возобновить работу небольших бизнесов и отложить возобновление занятий в школах", - сказал Кац.

В свою очередь, координатор по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу заявил, что в настоящий момент опасно идти на дополнительные послабления.