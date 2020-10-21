Министр здравоохранения: "Второй этап выхода из карантина не начнется ранее 1 ноября"

В среду, 21 октября, на заседании кабинета министров по коронавирусу министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что второй этап выхода из карантина не начнется ранее 1 ноября.

По словам министра, начало второго этапа будет зависеть от достижения оговоренных параметров. "Уровень заболеваемости снижается, однако речь не идет о свободном падении", - заявил Эдельштейн.

Аналогичное заявление сделал перед началом заседания премьер-министр Биньямин Нетаниягу. "Израиль был на первом месте по заболеваемости в Европе. Мы ввели карантин, и сейчас большинство европейских государств нас обходят по этому показателю. Переход от этапа к этапу в том, что касается выхода из карантина, должен осуществляться на основе реальных показателей. Если начнется резкий рост числа зараженных, мы немедленно вернем ограничения".

В ходе заседания возникли разногласия между министром финансов Исраэлем Кацем и координатором по борьбе с коронавирусом профессором Рони Гамзу. Министр финансов Исраэль Кац заявил в ходе заседания, что стоит поменять местами второй и третий этап выхода из карантина."Необходимо возобновить работу небольших бизнесов и отложить возобновление занятий в школах", - сказал Кац.

В свою очередь, координатор по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу заявил, что в настоящий момент опасно идти на дополнительные послабления.

Отмечается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу на короткое время покинул заседание кабинета по причине, которую объяснил как причину национальной важности.