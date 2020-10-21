Иерусалим:
19 - 27°
Тель-Авив:
24 - 28°
Эйлат:
25 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле21 октября 2020 г., 17:38

Министр здравоохранения: "Второй этап выхода из карантина не начнется ранее 1 ноября"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Министр здравоохранения: "Второй этап выхода из карантина не начнется ранее 1 ноября"

В среду, 21 октября, на заседании кабинета министров по коронавирусу министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что второй этап выхода из карантина не начнется ранее 1 ноября.

По словам министра, начало второго этапа будет зависеть от достижения оговоренных параметров. "Уровень заболеваемости снижается, однако речь не идет о свободном падении", - заявил Эдельштейн.

Аналогичное заявление сделал перед началом заседания премьер-министр Биньямин Нетаниягу. "Израиль был на первом месте по заболеваемости в Европе. Мы ввели карантин, и сейчас большинство европейских государств нас обходят по этому показателю. Переход от этапа к этапу в том, что касается выхода из карантина, должен осуществляться на основе реальных показателей. Если начнется резкий рост числа зараженных, мы немедленно вернем ограничения".


В ходе заседания возникли разногласия между министром финансов Исраэлем Кацем и координатором по борьбе с коронавирусом профессором Рони Гамзу. Министр финансов Исраэль Кац заявил в ходе заседания, что стоит поменять местами второй и третий этап выхода из карантина."Необходимо возобновить работу небольших бизнесов и отложить возобновление занятий в школах", - сказал Кац.

В свою очередь, координатор по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу заявил, что в настоящий момент опасно идти на дополнительные послабления.

Отмечается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу на короткое время покинул заседание кабинета по причине, которую объяснил как причину национальной важности.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:57 План выхода из режима карантина может быть сокращен с девяти до пяти этапов
18:09 На стройке в Бейт-Шемеше обрушились леса, пострадали не менее 5 человек
17:57 Ярив Левин и Мансур Аббас опубликовали совместное заявление
17:38 Министр здравоохранения: "Второй этап выхода из карантина не начнется ранее 1 ноября"
17:22 В Петах-Тикве в результате наезда автомобиля пострадала женщина и двое детей
17:09 Разрешено к публикации: бизнесмен Орен Куби подозревается в мошенничестве
16:52 Ганц отправляется в США для встречи с Марком Эспером
16:29 Внимание, розыск: пропала 18-летняя Ханин Каназе
15:45 Лапид: "Тот, кто отменяет демократическое решение Кнессета, готовится отменить решение суда"
14:41 Кнессет не поддержал законопроект НДИ об открытии бизнесов по субботам
...