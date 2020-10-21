Удаленное обучение в период карантина. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Удаленное обучение в период карантина". В опросе, который проводился в течение одних суток, 20-21 октября, приняли участие 773 респондента (614 ответили на все 22 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

62% участников опроса с мнением, что переход на онлайн-обучение в период эпидемии коронавируса, был необходимой и оправданной мерой. 23% с этим не согласны.

Большинство опрошенных (51%) считают, что не следовало открывать школы для учеников 1 сентября 2020 года. 37% полагают, что школы следовало открыть, несмотря на то, что эпидемия продолжалась.

44% наших читателей заявили, что подготовка в Израиле к новому учебному году в условиях эпидемии была "категорически недостаточной". 31% выбрали ответ: "Определенная работа была проведена, но ее было недостаточно". Около 18% сказали: "Вопрос не имеет смысла, так как подготовиться в таких условиях невозможно". И только 3% считают, что подготовка была достаточной.

36% называют возобновление учебы одной из многих причин резкого всплеска эпидемии в Израиле коронавируса этой осенью. 28% – одной из главных, но не единственной главной причиной. 11% – главной причиной. 21% категорически не согласны с тем, что возобновление учебы стало главной причиной резкого всплеска эпидемии.

Вопрос: "Школы и детские сады в Израиле повторно закрыли на карантин 17 сентября. Как вы считаете, это было сделано своевременно?" При такой формулировке 40% заявили: "Считаю, что не надо было вообще их открывать 1 сентября". 31% выбрали ответ: "Считаю, что не надо было вообще их закрывать на карантин". 12% ответили: "Нет, это не было сделано своевременно, надо было закрыть раньше". 10%: "Да, своевременно, руководство минпроса действовало разумно".

65% уверены, что обучение в классе/аудитории в присутствии преподавателя всегда эффективнее, чем обучение онлайн. 31% говорят: "Это зависит от конкретных ученика/учителя/условий в школе и дома". Только 4% полагают, что онлайн-обучение из дома эффективней.

24% считают, что удаленная учеба из дома без необходимости в привлечении посторонней помощи возможна только в случае, если речь идет о послешкольном образовании (в вузах, колледжах и пр.) 15% считают, что к такому режиму учебы готовы дети не младше 15 лет. 21% полагают, что уже с 12-летнего возраста дети могут учиться таким образом. 19% думают, что такое обучение допустимо уже с 10-летнего возраста. 9% считают, что даже дети 8 лет и младше могут учиться в режиме онлайн без помощи посторонних.

61% участников опроса считают, что дистанционное обучение в 1-2 классах невозможно.

51% заявляют: "Лучше хоть какое-то обучение дистанционно, чем совсем никакого".

62% опрошенных согласны с тем, что министерство просвещения не было готово к переходу на дистанционное обучение.

50% полагают, что месяцы дистанционного обучения негативно отразятся на будущем целого поколения.

49% сказали, что нельзя бросать детей дома без контакта с учителями и одноклассниками.

Опрос показал, что наши читатели чаще недовольны дистанционной работой преподавателей их детей/внуков, чем довольны.

Когда был задан вопрос "Улучшилось ли дистанционное преподавание в первые месяцы нового учебного года по сравнению с последними месяцами прошлого учебного года?", примерно равные части нашей аудитории ответили утвердительно или отрицательно.

81% опрошенных говорят, что их дети/внуки для онлайн-обучения используют популярную программу Zoom. Около 10% используют Microsoft Teams. 5% используют Google Meet.

60% заявили, что их дети/внуки хотят вернуться в школу. 57% не готовы к тому, чтобы их дети/внуки учились весь ближайший учебный год удаленно.

42% говорят, что у них не получается контролировать учебный процесс, когда дети/внуки учатся удаленно.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, не подрывает ли онлайн-обучение авторитет преподавателей?" 60% ответили: "Это зависит от преподавателя, а не от способа обучения". 21% выбрали ответ "Да, подрывает". 14% считают, что такой режим обучения авторитет преподавателей не подрывает.