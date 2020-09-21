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NEWSru.co.il :: В Израиле21 сентября 2020 г., 09:03

Кабинет по коронавирусу обсудит предложения об ужесточении карантина

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Кабинет по коронавирусу обсудит предложения об ужесточении карантина

Во вторник, 22 сентября, состоится заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом. На этом заседании будет обсуждаться вопрос об ужесточении карантина и введении дополнительных ограничений. Изначально заседание должно было состояться в понедельник, однако принято решение перенести его на 24 часа.

Эти предложения обсуждаются на фоне рекомендаций минздрава. "Сегодня всем очевидно, что вводимых мер недостаточно для того, чтобы понизить уровень заражаемости", – заявил перед праздником Рош а-Шана министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

В рамках обсуждаемых мер предлагается ограничить работу общественного и частного сектора лишь жизнеобеспечивающими структурами. Как сообщил телеканал "Кешет", на заседании кабинета ожидается бурная дискуссия по поводу критериев определения жизнеобеспечивающих структур.


Еще одно предложение касается отмены утвержденного порядка молитв в Йом Кипур и Суккот. Однако по мнению комментаторов, шансы на такой шаг невысоки, в том числе по политическим мотивам.

Телеканал "Кан 11" сообщал, что на министров оказывается давление с требованием возобновить работу яслей и учреждений для детей до трех лет. Однако профессиональные и политические источники категорически возражают против каких-либо изменений, касающихся системы просвещения. "Если мы сокращаем работу частного и общественного сектора, нет никакой логики в том, чтобы возобновлять работу яслей", – заявил на закрытых совещаниях премьер-министр Биньямин Нетаниягу, передает "Кешет".

В то же время, координатор по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу заявил в интервью "Решет", что при принятии решений должны учитываться все аспекты, в том числе социальные и экономические. Ожидается, что в ходе заседания кабинета министров по коронавирусу Гамзу предложит ужесточить ограничения, начиная с праздника Суккот, когда многие учреждения и предприятия будут закрыты в любом случае.

В министерстве здравоохранения отмечают, что карантин, по всей видимости, продлится более трех недель, о которых было объявлено ранее. Заместитель генерального директора минздрава профессор Итамар Гротт заявил, что правительству придется просить Кнессет о продлении срока действия строгого карантина.



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