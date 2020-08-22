Акции протеста "Черных флагов": в Иерусалиме ранен полицейский, задержаны не менее семи человек

В субботу, 22 августа, вечером, по всему Израилю возобновились акции протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Демонстраци проходят в Кейсарии, возле резиденции Нетаниягу в центре Иерусалиме, а также в других населенных пунктах страны.

Более полутора тысяч человек приняли участие в несанкционированном марше от Струнного моста на въезде в Иерусалим в сторону Кикар Париз в центре столицы. Полиция остановила марширующих на улице Бецалель, где имели место столкновения между демонстрантами и полицией. По сообщениям "Кан Бет", задержаны не менее семи участников марша протеста.

Одновременно тысячи активистов организации "Черные флаги" митинговали на улице Бальфур в Иерусалиме. Участники акции поднимали плакаты "Оторвавшиеся от реальности, вы надоели", ""Биби - домой" и другие. Группа демонстрантов пыталась начать движение в сторону Кнессета и была остановлена. В стороны полицейских были брошены камни. Один сотрудник правоохранительных органов получил ранения, и ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее более пятисот человек митинговали возле дома премьер-министра в Кейсарии, а также на многих мостах и пееркрестках по всей стране. В Нетании были зафиксированы столкновения между сторонниками и противниками премьер-министра. О пострадавших или задержанных не сообщается.

Отметим, что акции протеста против Биньямина Нетаниягу проходтя в разных городах страны девятую субботу подряд.