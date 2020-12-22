На пути к выборам: возможные сценарии

После того, как Кнессет отклонил законопроект, позволявший отложить роспуск парламента, у депутатов осталось менее суток для того, чтобы найти компромисс, позволяющий избежать выборов.

Если к полуночи ничего не изменится, то Кнессет будет автоматически распущен. В этом случае, у депутатов нет возможности повлиять на дату выборов. Они автоматически будут назначены на 23 марта 2021 года, за четыре дня до праздника Песах.

Эта дата не устраивает премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который заинтересован в выборах в мае или июне, когда большинство желающих в Израиле уже получат вакцину от коронавируса. Этой датой недовольны и в Центризбиркоме. Генеральный директор комиссии Орли Адэс заявила, выступая накануне в Кнессете, что в столь сжатые сроки почти невозможно подготовиться к выборам тем более в условиях пандемии.

Несмотря на автоматический роспуск в связи с непринятием бюджета, депутаты могут провести в трех чтениях законопроект о роспуске. Такой закон содержит дату выборов, и она более гибкая. В этом случае выборы могут состояться в течение пяти месяцев с момента принятия закона.

Для того, чтобы все эти сценарии оказались неактуальными, и Кнессет продолжал работать, необходимо, чтобы "Ликуд" и "Кахоль Лаван" пришли к какому-либо соглашению.

Вряд ли реально утвердить бюджет в трех чтениях за 16 часов, учитывая тот факт, что он еще даже не утвержден правительством. Но источники в Кнессете поясняют, что возможно юридический советник парламента согласится дать отсрочку, если будут перспективы того, что бюджет утвердят в кратчайший срок. Однако противоречия между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" по различным вопросам, а также противоречия внутри самого блока "Кахоль Лаван", судя по всему, не позволят остановить выборы.

В ночь на 22 декабря Кнессет отклонил законопроект, позволяющий отложить дату утверждения государственного бюджета. 49 депутатов проголосовали против, 47 проголосовали за. Большинство депутатов от "Кахоль Лаван" не явились на голосование. Так же поступили депутаты от фракции РААМ, входящей в Объединенный арабский список.

Среди голосовавших против были депутаты Мики Хаймович, Асаф Замир и Рам Шефа от блока "Кахоль Лаван", а также депутат Михаль Шир от "Ликуда". Шир является одной из сторонниц Гидеона Саара. Изначально Михаль Шир заявляла, что больна, однако в итоге проголосовала, но проголосовала против, вопреки решению фракции. Сразу после голосования Михаль Шир заявила, что покидает "Ликуд" и присоединяется к партии "Тиква Хадаша" во главе с Гидеоном Сааром. "Я убеждена в своей правоте и рада, что могу внести свою лепту в завершение этого позорного спектакля под названием нынешнее правительство, которое сделало граждан заложниками политических игр", – заявила Шир.

На протяжении нескольких часов в "Ликуде" пытались сформировать большинство для предложения, которое за сутки до этого было одобрено и "Кахоль Лаван". Однако, как сообщалось ранее, Бени Ганц выдвинул ряд условий, которые были неприемлемы для Нетаниягу. В первую очередь, глава правительства не готов был согласиться с требованием "Кахоль Лаван" оставить неизменными полномочия министра юстиции.

Когда стало ясно, что соглашения добиться не удалось, лидеры "Кахоль Лаван" объявили, что не явятся на голосование. В "Ликуде" предприняли попытку получить большинство без "Кахоль Лаван". Депутат Кнессета Ицхак Пиндрус ("Яадут а-Тора") провел более полутора часов на трибуне Кнессета, в то время как приближенные Нетаниягу вели закулисные переговоры, пытаясь обеспечить большинство. Однако решение трех депутатов от "Кахоль Лаван" голосовать против, привело к тому, что законопроект был провален. После того, как были объявлены результаты голосования, в зале пленарных заседаний раздались аплодисменты депутатов от оппозиции. "Как правило, те кто аплодируют роспуску Кнессета, после выборов остаются за его пределами", – сказал спикер Кнессета Ярив Левин.

Депутатам от "Ликуда" отдано распоряжение вести себя в соответствии с правилами периода предвыборной кампании. В частности, депутаты обязаны получать специальное разрешение на интервью СМИ.