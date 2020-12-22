Кнессет провалил законопроект о бюджете, выборы почти неизбежны

Кнессет отклонил законопроект, позволяющий отложить дату утверждения государственного бюджета. 49 депутатов проголосовали против, 47 проголосовали за.

Среди голосовавших против были депутаты Мики Хаймович, Асаф Замир и Рам Шефа от блока "Кахоль Лаван", а также депутат Михаль Шир от "Ликуда". Шир является одной из главных сторонниц Гидеона Саара.

После провала законопроекта роспуск Кнессета в полночь 22 декабря является почти неизбежным.