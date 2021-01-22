Борьба против "вылета", коалиция четырех и схватка за второе место. Итоги политической недели
Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.
Известный израильский журналист Амнон Абрамович сказал однажды, что судьба выборов в Израиле чаще всего решается в нижней части "турнирной таблицы". "Менее важно, кто станет чемпионом, так как чемпион в любом случае должен создавать коалицию. По-настоящему все зависит того, кто вылетит из высшей лиги, иными словами – не сможет преодолеть электоральный барьер", – пояснил свою мысль Абрамович.
В ходе апрельских выборов 2019 года, в Кнессет баллотировалось два списка арабских партий: ХАДАШ – ТААЛ и РААМ – БАЛАД. Второй список балансировал на грани электорального барьера, а явка арабских избирателей была необычайно низкой. Еще за несколько часов до закрытия избирательных участков не было ясно, проходит ли этот список электоральный барьер. Если бы он сорвался со ступеньки, то в Кнессет проходили "Новые правые", у Нетаниягу был бы 61 мандат, и вся дальнейшая история была бы иной. Но РААМ-БАЛАД прошли, а дальнейшее хорошо известно.
За 62 дня до выборов в Кнессет 24-го созыва взгляды всех вновь обращены в нижнюю часть "турнирной таблицы". Причем вопреки общепринятому мнению, речь не идет только о левоцентристских партиях.
На этой неделе состоялись выборы нового лидера партии "Байт Иегуди". Эта партия, оставшаяся после ухода из политики раввина Рафи Переца не только без избирателей, но и без лидера, решила на сей раз обойтись без звездных назначений и без закрытых комиссий. ЦК партии выбирал между заместителем мэра Иерусалима Хагит Моше и гендиректором партии Ниром Орбахом. Победила Хагит Моше, став первой в истории национально-религиозной партии женщиной – главой движения. В других условиях это событие само по себе стало бы поводом для обсуждения, но в том состоянии, в котором находится эта партия, наиболее интересным является тот факт, что Хагит Моше активно и почти открыто продвигал на пост лидера человек по имени Биньямин Нетаниягу.
Премьер-министр никогда не отказывал себе в удовольствии вмешаться в происходящее в национально-религиозном лагере перед выборами, в угоду, разумеется, собственным интересам. За несколько дней до выборов 2015 года Нетаниягу собрал в своей резиденции глав региональных советов Иудеи и Самарии. Он долго объяснял: почему необходимо голосовать за "Ликуд", а не за "Байт Иегуди". В окружении Беннета до сих пор рассказывают, что после той встречи "пробеннетовская" энергия иссякла, как будто кто-то выпустил воздух из велосипедной покрышки.
Нетаниягу оказал активную поддержку Хагит Моше, руководствуясь простым и холодным расчетом. Нир Орбах считается приближенным к Беннету, и его победа на выборах могла сформировать союз "Байт Иегуди" и "Ямины". Учитывая амбиции Беннета и декларированное им намерение сменить премьера, такой союз мог быть очень неприятен для премьера. Хагит Моше, со своей стороны, не связана какими-либо союзами и обязательствами. В окружении Нетаниягу полагают, что на первом этапе удастся катализировать союз между "Байт Иегуди" и "Ционут Датит" во главе с Бецалалем Смотричем, а затем, если этот блок, баллотирующийся отдельно от "Ямины" Беннета, преодолеет электоральный барьер, его будет гораздо проще получить в свое правительство. А если по пути будет ослаблена партия Беннета, при этом голоса отойдут не "отступнику" Гидеону Саару, а готовому присоединиться лишь к правой коалиции Смотричу – тем лучше.
Если судить по первым опросам, этот расчет оправдывает себя лишь частично. Тандем Хагит Моше –Бецалель Смотрич балансирует на грани электорального барьера, а Беннет, баллотируясь без Смотрича, лишь усиливается.
Уравнение с тремя партиями на правом фланге – это почти ничто по сравнению с десятью партиями, находящимися между "Ликудом" и Объединенным арабским списком. Там продолжаются осторожные, но непрерывные контакты. В настоящий момент наиболее вероятным выглядит создание единого списка "Еш Атид" и "А-Исраэлим" с возможным привлечением ТЭЛЕМ и, при определенных условиях, даже "Кахоль Лаван".
Партия Хульдаи ("А-Исраэлим"), судя по публикуем результатам исследований, стремительно теряет поддержку. Начав свой путь с восьми мандатов в опросах, "А-Исраэлим" уже находятся около электорального барьера. Предвыборный лозунг, согласно которому в Израиле есть только два лидера – Нетаниягу и Хульдаи, судя по всему произвел эффект обратный тому, на который рассчитывали пиарщики мэра Тель-Авива: "Ликуд" усиливается, "А-Исраэлим" ослабевает. В этой ситуации "Еш Атид" будет не очень сложно навязать Хульдаи свои условия формирования списка и обеспечить безусловное лидерство Яиру Лапиду. "На сей раз, мы будем заключать союзы таким образом, чтобы нам не могли нанести удар в спину, как было в случае с "Кахоль Лаван"", – сказал Яир Лапид на этой неделе в интервью "Кан РЭКА". В том числе поэтому Лапид требовал от ТЭЛЕМ согласия на полное слияние двух партий, что и привело к решению Моше Яалона баллотироваться отдельно от "Еш Атид". Решение, которое может измениться до 4 февраля, до того дня, когда партии, участвующие в выборах, должны представить свои предвыборные списки в ЦИК. Риторика риторикой, а когда с одной стороны шансы на преодоление электорального барьера призрачные, а желающих заключить союз нет совсем, достаточно трудно выдвигать условия. Яалону предстоит решить, искать ли союз с левыми партиями ("Авода", "Тнуфа" Офера Шелаха), идти самому на выборы и, скорее всего, не преуспеть или согласиться на требования Лапида. В настоящий момент, третий сценарий выглядит наиболее реальным.
Бени Ганц находится в наиболее странном положении. С одной стороны, никто не спешит заключать с ним союз ("На него нельзя полагаться", – заявил Лапид), а с другой , в левоцентристском блоке реально опасаются, что Ганц пойдет до конца, провалится на выборах, что приведет к потере десятков тысяч голосов. Чтобы избежать этого, ведутся переговоры о предоставлении Ганцу места в общем списке. Министр обороны не спешит принимать решение и ведет переговоры об усилении списка "Кахоль Лаван". На сегодняшний день, единственная реальная кандидатура – Ицик Шмули, отказавшийся от намерения баллотироваться на пост главы партии "Авода", что практически гарантирует победу на праймериз Мейрав Михаэли. "Авода" изберет своего лидера в ближайшее воскресенье, после чего начнет свои переговоры, предположительно с партиями "Тнуфа" во главе с Офером Шелахом и "А-Калькалит" во главе с Яроном Залихой.
НДИ ни с кем переговоров не ведет. Авигдор Либерман некоторое время назад предложил партиям "Тиква Хадаша", "Ямина" и Еш Атид" сформировать единый блок, однако это может быть сделано только после выборов. При этом в НДИ заявляют, что схема блока будет зависеть от итогов выборов. "Те, кто наберут наибольшее число мандатов, будут первыми, следующие за ними – вторыми и так далее", – пояснил на этой неделе Авигдор Либерман суть предложения в интервью "Кан РЭКА".
В окружении Лапида и Саара не отрицают возможности того, что именно эти четыре партии станут основой будущей коалиции. Однако по всем опросам, эта четверка пока далека от того, чтобы набрать 61 мандат. Присоединение дополнительных партий может столкнуться с серьезными трудностями из-за отказа НДИ входить в коалицию с ультраортодоксами. Если это вето останется в силе и после выборов, перспектива создания коалиции на основе четырех центристских и правоцентристских партий станет весьма проблематичной. К тому же неизвестно, как поведет себя Беннет после выборов. Если он решит не оказывать Нетаниягу поддержку, политическая судьба премьер-министра решена. Глава "Ямины" предпочитает "политику туманности". Не исключено, что он сам не знает сегодня ответа на этот вопрос, а решения будет принимать в зависимости от итогов выборов и политических возможностей.
В "Тиква Хадаша" Гидеона Саара продолжают формирование предвыборного списка. Присоединение Дани Даяна и Бени Бегина еще более очевидно позиционирует партию, как правую в вопросах внешней политики и "государственную" в ее отношении к институтам власти, в том числе к судебной системе. Главной задачей "Тиква Хадаша" в настоящий момент является увеличение отрыва от конкурентов, претендующих на второе место.
Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что "Ликуд" наберет наибольшее число мандатов, что само по себе не гарантирует победы на выборах, то есть формирования коалиции, базирующейся на 61 мандате и более.
Партия, которая за неделю до выборов будет находиться на втором месте может заметно усилиться благодаря голосам избирателей, рассматривающих ее в качестве возможной альтернативы нынешней власти. Так в 2013 году в последние дни предвыборной кампании мощный рывок совершила партия "Еш Атид". К настоящему моменту разрыв между "Тиква Хадаша", "Еш Атид" и "Яминой" минимален.
"Ликуд" продолжает усиливаться в опросах. Правящая партия базирует свою предвыборную кампанию на слове "деятельность. "Пока остальные занимаются разговорами и политикой, премьер-министр доставляет в Израиль вакцины, и мы будем первыми, кто оставит коронавирус позади", – заявляют в "Ликуде". Судя по всему, этот подход находит отклик у избирателей, и правящая партия вновь преодолевает отметку 30 в опросах общественного мнения. ""Ликуд" всегда в опросах получает меньше, чем на избирательных участках, поэтому судя по всему, если бы выборы были сегодня, они набрали бы 32-33 мандата", – считает Таль Шнайдер, журналист газеты "Глобс".
Как бы то ни было, по последнему опросу "Мидгам" блок "Ликуд", ультраортодоксы, "Ямина" набирает 59 мандатов, на один мандат больше, чем после выборов в Кнессет 23-го созыва.
На этой неделе впервые была упомянута возможность переноса выборов из-за высокого уровня заражаемости коронавирусом. Эту возможность озвучил заместитель министра здравоохранения Йоав Киш. По его словам, он лишь высказывал свое мнение, причем в ответ на вопрос журналистов, представивших ему сценарий, согласно которому на момент выборов число зараженных будет таким же как сегодня. В соответствии с законом, решение о переносе даты выборов может принять только Кнессет большинством в 80 депутатов. Шансы на формирование такого большинства в нынешнем Кнессете призрачны.
До завершения нынешнего этапа предвыборной кампании осталось две недели. Политики, с которыми довелось беседовать, едины во мнении: после 4 февраля политическая карта будет выглядеть иначе, чем сегодня. Тогда и начнется настоящая борьба за голоса избирателей.
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