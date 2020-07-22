Царские кладовые у американского посольства и следы язычников Иудеи. Новая находка в Иерусалиме

В ходе археологических раскопок, проводившихся Управлением древностей перед строительством нового квартала рядом с посольством США в иерусалимском районе Арнона, был обнаружен административный комплекс, датирующийся периодом правления иудейских царей Хизкиягу (Езекии) и Менаше (Манассии), с конца восьмого по середину седьмого веков до н.э.

Массивное здание было выстроено из огромных отесанных камней и опоясано несколькими стенами. В помещениях археологи нашли около 120 оттисков печатей, многие из которых находились на ручках керамических сосудов. На печатях надписи "Царю", названия городов Древней Иудеи, имена – скорее всего сановников или богатых царских подданных.

"Это одна из важнейших археологических находок, относящихся к периоду царей, сделанных в Иерусалиме за последние годы. Комплекс был центром административной деятельности. Сюда стекалась сельскохозяйственная продукция, отсюда она распределялась – очевидно, и когда продовольствия не хватало", – говорят руководители раскопок Нерия Сапир и Натан Бен-Ари.

По их мнению, кладовые служили местом сбора царских налогов, главным образом – сельскохозяйственных. Особое место занимали вино и оливковое масло, центром производства которых была окрестная местность. Здесь были найдены винодельни, маслодавильни.

Археологи напоминают, что этот период был богат на потрясения. Самым драматическим стал поход в Иудею ассирийского царя Санхерива, в конце восьмого века разрушившего десятки городов и опустошившего Землю Израиля. Он осадил Иерусалим, но затем ушел, сняв осаду. Писание объясняет это божественным вмешательством – другого объяснения не нашли.

Они выдвигают несколько гипотез, кем могли быть упомянутые люди: это и царские сановники, и представители администрации, занимавшиеся сбором налогов и другой административной деятельностью, и владельцы крупных "поместий", которые завели печати, чтобы отмечать свою продукцию.

Археологи не исключают, что обнаруженные ими кладовые связаны с объектом, который находится в расположенном неподалеку киббуце Рамат-Рахель. Он идентифицирован как царский дворец.

Еще одной интересной находкой стали керамические фигурки, изображающие женщин, всадников, животных. "Подобные артефакты связывают с языческими культами, которые, как мы знаем из источников, сохранялись в Иудее периода царей", – говорят ученые.

На определенном этапе, по неизвестной причине, комплекс был засыпан камнями. Возник курган высотой около 20 метров и площадью основания около 0,8 гектара. "В конце эпохи Первого храма в Иерусалиме появилось несколько таких объектов. Кто и почему их воздвиг – все еще загадка", – признаются археологи.