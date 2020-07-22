Спортивные и тренажерные залы в период карантина: открыть или закрыть. Опрос NEWSru.co.il

На прошлой неделе, несмотря на особое мнение комиссии Кнессета по коронавирусу и позицию ее председателя Ифат Шаша-Битон, правительство вновь распорядилось закрыть для широкой публики спортивные и тренажерные залы (профессиональным спортсменам сохранены возможности для тренировок). Споры по этому поводу в парламенте и кабинете министров продолжаются. Мы предлагаем читателям высказать свое мнение.

Многие считают, что эта мера не является оправданной, так как случаев заражения коронавирусом во время занятий спортом в помещениях немного, а перерыв в регулярных физических нагрузках может негативно сказаться на здоровье многих людей, занимающихся в таких залах.

Гендиректор минздрава Израиля Хези Леви объяснял необходимость "вернуть на карантин" спортзалы тем, что речь, по его словам, идет о кондиционированных помещениях без надлежащего воздухообмена, а на поверхностях тренажеров скапливаются возбудители болезней. Кроме того, как отмечал Леви, при физической нагрузке больной человек интенсивнее распространяет вокруг себя вирусы.

В ответ звучали следующие аргументы: на входе в подобные заведения в последнее время проверяли температуру тела и спрашивали о самочувствии, все должны были приходить в защитных масках (при занятиях спортом их можно было снимать), была обеспечена возможность регулярной протирки спортивных снарядов дезинфицирующими растворами, контролировалось соблюдение социальной дистанции (не менее двух метров), в том числе благодаря сокращению числа действующих спортивных снарядов. То есть в большинстве залов соблюдался так называемый "фиолетовый стандарт". Кроме того, нет однозначных научных подтверждений по поводу высокой вероятности заражения коронавирусом через системы кондиционирования воздуха.

На данный момент не запрещено заниматься на спортплощадках под открытым небом (весной это было запрещено). Но в жаркую погоду активные физические нагрузки могут быть вредны для здоровья. Не говоря уже о том, что на некоторых популярных площадках иногда собирается множество людей, что опасно в условиях карантина.

Спортивные и тренажерные залы в период карантина: открыть или закрыть. Выскажите ваше мнение

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