Работа нового правительства Израиля в кризисный период. Опрос NEWSru.co.il

Коалиционное правительство, созданное после выборов в Кнессет 23-го созыва, проработало первый месяц. Это недостаточное время для однозначных оценок, но нам хотелось бы знать, какое впечатление деятельность данного правительства производит на наших читателей.

В ходе очередного опроса мы рассчитываем выяснить, довольны ли наши читатели работой кабинета министров в целом и в плане деятельности в период коронавирусного кризиса, каких действий они ждут от правительства.

Мы также узнаем позицию наших читателей в дискуссии о принятии бюджета, их отношение к утверждению "норвежского закона" и к планам аннексии (распространения суверенитета) Иорданской долины и части Иудеи и Самарии.

Работа правительства Израиля в кризисный период. Выскажите ваше мнение

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