Разрешено к публикации: в создании сети сексуальных услуг обвиняется бывшая спортсменка Светлана Гнездилова

В понедельник, 22 июня, была разрешена к публикации информация о том, что по подозрению в создании сети "массажных кабинетов", где продавали услуги проституток, 1 июня была задержана 50-летняя Светлана Гнездилова – известная в прошлом украинская и израильская легкоатлетка. Также был задержан ее бывший муж Владислав Гнездилов.

Имена задержанных были разрешены к публикации после того, как окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинительное заключение по этому делу. Главная подозреваемая обвиняется в создании сети по торговле сексуальными услугами, привлечении иностранных граждан к занятию проституцией, заговоре с целью совершения преступления, сутенерстве, налоговых и других преступлениях, сообщает радиостанция "Кан Бет".

Согласно тексту обвинительного заключения, в течение 2019-2020 годов организаторы сети способствовали прибытию в Израиль, по меньшей мере, четырех женщины с целью вовлечения их в занятие проституцией. "За каждую женщину, которая приехала в Израиль и занималась проституцией, подсудимая выплачивала комиссию посредникам за рубежом в размере 1000 долларов", – заявляет прокуратура. Эти женщины работали по 12-13 часов в день, шесть дней в неделю, предоставляя клиентам сексуальные услуги. В общей сложности, создатели сети борделей не доплатили государству около 5 миллионов шекелей, скрывая свои доходы от налоговых органов.

1 июня сообщалось, что полиция задержала восемь подозреваемых в создании сети по оказанию сексуальных услуг. Речь идет о сети массажных салонов, которые размещались на частных квартирах в Гиватаиме, Рамат-Гане, Петах-Тикве и Раанане. В тайном расследовании принимали участие представители центрального округа полиции, налоговая служба и управление социальной защиты. Пресс-служба полиции изначально сообщала, что во главе сети стояла 50-летняя жительница Рамат-Гана, которой в поиске проституток и управлении сетью помогал ее бывший муж. Говорилось и о том, что в прошлом главная подозреваемая была известной спортсменкой, но имя ее не называлось.

По данным следствия, эта сеть проработала несколько лет, вербуя будущих проституток на русскоязычных сайтах в Израиле и за рубежом. Обычно в объявлениях говорилось: "Требуются массажистки, высокие заработки". Реклама сети также публиковалась на сайтах сексуальных и массажных услуг. Пяти женщинам, гражданкам России и Украины, работавшим в этих массажных кабинетах, были предоставлены убежища и социальная защита, заявляли в полиции. При этом в правоохранительных органах подчеркивали, что "жертв" было намного больше.

Светлана Гнездилова родилась 20 июля 1969 года, жила в Харькове. В 1996-м репатриировалась в Израиль. Выступала на коротких дистанциях (100 и 60 метров) в беге с барьерами, была чемпионкой Израиля, участницей чемпионатов Европы и мира (без особых успехов). С начала 2000-х участвовала в международных соревнованиях по семиборью и прыжкам в длину.





