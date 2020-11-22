Ганц создает комиссию по расследованию закупки субмарин

Сменный глава правительства и министр обороны Израиля Бени Ганц официально заявил о создании правительственной следственной комиссии по проверке приобретения субмарин и иного морского вооружения.

Комиссию возглавит отставной судья Амнон Страшнов, который в прошлом был судьей окружного суда в Тель-Авиве, а до этого занимал должность главного военного прокурора.

У комиссии будет четыре месяца, чтобы представить отчет о своих выводах.

Комиссия должна будет проверить процедуру приобретения морского вооружения, связанные с этой закупкой действия ЦАХАЛа и статус всех посредников, принимавших участие в процессе.

Как сообщалось ранее, комиссия будет создана на основе закона об армейском судопроизводстве. Это означает, что комиссия имеет право вызвать любого гражданина, включая премьер-министра, его адвокатов и приближенных для дачи свидетельских показаний. В то же время, комиссия не сможет принимать решений о начале уголовного расследования в отношении кого-либо.

В интервью NEWSru.co.il, которое Ганц дал на позапрошлой неделе, он говорил, что серьезно взвешивает возможность создания следственной комиссии в министерстве обороны. "Создание парламентской следственной комиссии не будет утверждено, поэтому нечего говорить об этом. Но я очень серьезно взвешиваю возможность создания комиссии в министерстве обороны. Это в моих полномочиях. Такая комиссия не касается функций, находящихся в ведении премьер-министра, но дает возможность "очистить" по меньшей мере, один отдел. Выводы, которые будут сделаны, могут оказаться релевантны и для других сфер, имеющих отношение к этой теме", – заявил тогда Ганц.

Напомним, в политических кругах считают, что решение Ганца утвердить создание комиссии станет решающим ударом по коалиции. Предполагалось, что глава "Кахоль Лаван" примет такое решение, только если будет абсолютно убежден в том, что досрочные выборы неизбежны.