Ганц создает комиссию по расследованию закупки субмарин
Сменный глава правительства и министр обороны Израиля Бени Ганц официально заявил о создании правительственной следственной комиссии по проверке приобретения субмарин и иного морского вооружения.
Комиссию возглавит отставной судья Амнон Страшнов, который в прошлом был судьей окружного суда в Тель-Авиве, а до этого занимал должность главного военного прокурора.
У комиссии будет четыре месяца, чтобы представить отчет о своих выводах.
Комиссия должна будет проверить процедуру приобретения морского вооружения, связанные с этой закупкой действия ЦАХАЛа и статус всех посредников, принимавших участие в процессе.
Как сообщалось ранее, комиссия будет создана на основе закона об армейском судопроизводстве. Это означает, что комиссия имеет право вызвать любого гражданина, включая премьер-министра, его адвокатов и приближенных для дачи свидетельских показаний. В то же время, комиссия не сможет принимать решений о начале уголовного расследования в отношении кого-либо.
В интервью NEWSru.co.il, которое Ганц дал на позапрошлой неделе, он говорил, что серьезно взвешивает возможность создания следственной комиссии в министерстве обороны. "Создание парламентской следственной комиссии не будет утверждено, поэтому нечего говорить об этом. Но я очень серьезно взвешиваю возможность создания комиссии в министерстве обороны. Это в моих полномочиях. Такая комиссия не касается функций, находящихся в ведении премьер-министра, но дает возможность "очистить" по меньшей мере, один отдел. Выводы, которые будут сделаны, могут оказаться релевантны и для других сфер, имеющих отношение к этой теме", – заявил тогда Ганц.
Напомним, в политических кругах считают, что решение Ганца утвердить создание комиссии станет решающим ударом по коалиции. Предполагалось, что глава "Кахоль Лаван" примет такое решение, только если будет абсолютно убежден в том, что досрочные выборы неизбежны.
За заявлением Ганца последовала резкая реакция депутатов от партии "Ликуд", а буквально через час после решения Ганца министр внутренней безопасности Амир Охана заявил, что вновь рассматривает создание "встречной" комиссии по проверке действий полиции по расследованию деятельности компании, во главе которой стоял Ганц.
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