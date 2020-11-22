ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в Газе в ответ на ракетный обстрел
В ночь на воскресенье, 22 ноября, самолеты и вертолеты Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел израильской территории.
Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что были атакованы два объекта, на которых производилось оружие, подземная инфраструктура и учебный комплекс военно-морских сил ХАМАСа.
Отметим, что сразу после ракетного обстрела израильской территории поздно вечером 21 ноября артиллерия ЦАХАЛа обстреляла контрольно-пропускной пункт ХАМАСа около Бейт-Лахии, на севере сектора Газы.
ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые враждебные действия из Газы на ХАМАС, контролирующий сектор с 2007 года.
Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильские ВВС атаковали объект около района Шейх-Аджлин, к юго-западу от города Газа, цель к востоку от квартала Шаджайя на восточной окраине города Газа, а также цели к югу от города Газа. Кроме того, были нанесены удары по объекту в районе Аль-Мухаррат, к западу от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Причинен значительный ущерб, сведений о пострадавших нет.
Предыдущий обстрел израильской территории из Газы был нанесен в ночь на 15 ноября. Тогда ЦАХАЛ также в ответ атаковал объекты ХАМАСа в Газе. ХАМАС настаивал, что обстрел был "случайным" (якобы ракеты "самозапустились" после попадания молнии в систему управления). 20 ноября ЦАХАЛ объявил, что принимает версию ХАМАСа о "случайном" запуске.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2020-й год.
Ноябрь. 3 ракеты. Одна сбита системой ПРО. Пострадавших нет.
Октябрь. 5 ракет. Одна сбита системой ПРО. Пострадавших нет.
Сентябрь. 15 ракет. 9 сбиты системой ПРО. Пять раненых.
Август. 26 ракет. 12 ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.
Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.
Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Апрель. Ни одного обстрела.
Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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