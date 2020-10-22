Сирены в Ашкелоне. Ракета перехвачена "Железным куполом"

В четверг, 22 октября, израильская территория подверглась ракетному обстрелу с территории сектора Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск двух ракет из Газы. Одна из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

Вторая ракета упала на незастроенной местности.

В 22:11 сигнал тревоги системы раннего предупреждения "Цева Адом" прозвучал в Ашкелоне, а также в кибуцах Яд Мордехай, Кармия, Натив а-Асара.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что из района, подвергшегося ракетному обстрелу, не поступало сообщений о пострадавших или раненых.

Последняя раз израильская территория подвергалась ракетному обстрелу из сектора Газы вечером 20 октября, вскоре после того, как ЦАХАЛ объявил об обнаружении туннеля ХАМАСа, ведущего на израильскую территорию.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Октябрь. 5 ракет. Одна сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Сентябрь. 15 ракет. 9 сбиты системой ПРО. Пять раненых.

Август. 26 ракет. 12 ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.