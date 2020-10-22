"Скандальное голосование": исполняющая обязанности юрсоветника Кнессета одобрила решение Ярива Левина

Исполняющая обязанности юридического советника Кнессета Сагит Афик постановила, что отмена результатов голосования о создании комиссии по расследованию дела о субмаринах было законным и не противоречит регламенту парламента. "Можно оставить в силе решение о поименном голосовании и его результаты, а как следствие – снятие вопроса с повестки дня", – говорится в заключении Сагит Афик.

Главной дилеммой, стоявшей перед исполняющей обязанности юридического советника Кнессета, был вопрос о наличии у главы коалиции полномочий просить о поименном голосовании от имени правительства. "Видеозапись свидетельствует о том, что глава коалиции Мики Зоар ("Ликуд") обратился к вице-спикеру Кнессета Мансуру Аббасу (Объединенный арабский список) с просьбой о поименном голосовании еще до того, как Аббас объявил о начале электронного голосования", – заявила Афик.

"Согласно 36-му параграфу устава Кнессета, поименное голосование проводится по требованию по меньшей мере 20 депутатов или по требованию правительства. По правилам, существующим в Кнессете много лет, глава коалиции может попросить о проведении поименного голосования от имени правительства в том случае, если в зале заседаний находится представитель кабинета министров. Тому есть множество примеров в Кнессетах разных созывов. В момент голосования в зале находился министр Давид Амсалем, отвечающий за связь правительства и Кнессета, поэтому Мики Зоар имел право просить о поименном голосовании", – говорится в документе.

Комментируя решение спикера Кнессета отменить итоги электронного голосования, Сагит Афик написала: "Из сказанного спикером Кнессета, присутствовавшего в зале заседаний, явствует, что он также был убежден, что речь идет о поименном голосовании, поэтому не принял участия в голосовании электронном, а ждал своей очереди. Спикер Кнессета стремился таким образом к ситуации, в которой голосование депутатов, присутствовавших в зале заседаний, будет максимально прозрачным".

"Я убеждена, что отмена одного голосования и проведение другого с целью скрыть результаты наносит серьезный удар по работе Кнессета и доверию общества, однако в данном случае речь об этом не идет", – резюмировала исполняющая обязанности юридического советника.

В оппозиции подвергли решение Сагит Афик резкой критике. Глава фракции МЕРЕЦ Тамар Зандберг заявила, что намерена подать иск в БАГАЦ. "Электронное голосование было законным, и его отмена не только снимает с повестки дня важное решение о создании следственной комиссии по вопросу о субмаринах, но и обесценивает весь демократический процесс, основой которого является Кнессет", – сказала Зандберг.





