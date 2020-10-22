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NEWSru.co.il :: В Израиле22 октября 2020 г., 06:58

"Исраэль а-Йом": Судан принял решение подписать соглашение о нормализации отношений с Израилем

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Исраэль а-Йом": Судан принял решение подписать соглашение о нормализации отношений с Израилем

Правительство Судана приняло решение подписать соглашение о нормализации отношений с Израилем, сообщает политический обозреватель газеты "Исраэль а-Йом" Ариэль Каана.

Согласно опубликованной информации, официальное сообщение будет опубликовано в ближайшие выходные или в начале будущей недели после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

21 октября в Судан отправилась израильская делегация, в которую вошли представители службы внешней разведки "Мосад", а также высокопоставленные чиновники министерства главы правительства. Как пишет "Исраэль а-Йом", в Хартуме они провели беседы со своими коллегами и согласовали с ними детали соглашения о взаимном признании и нормализации.


Как сообщалось ранее, накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу покинул на короткое время заседание кабинета министров по коронавирусу. Он объяснил, что его отсутствие связано с "вопросами национальной важности". "Исраэль а-Йом" пишет, что возможно отсутствие премьер-министра было связано с получением сообщений о переговорах в Судане.



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