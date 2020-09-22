Ривлин анонсировал амнистию по штрафам для пострадавших от кризиса. Штрафы за нарушение требований минздрава не отменят

Президент Израиля Реувен, совместно с министром юстиции Ави Нисанкореном, представил программу амнистии по штрафам, которую могут получить люди, попавшие в тяжелое финансовое положение из-за кризиса.

Штрафы, наложенные за нарушение требований министерства здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса, отменяться не будут.

В то же время можно обратиться с просьбой об отмене штрафов за нарушение правил дорожного движения (не включая штрафы за парковку), штрафов, наложенных судом в рамках уголовного или административного процесса.

Предварительным условием для получения амнистии является отсутствие обвинительных приговоров в течение последних пяти лет (с 1 октября 2015 года), и обращение с просьбой об урегулировании долгов в течение последних двух лет (с 1 октября 2018 года). Кроме того, обращающийся должен не иметь долгов по выплате компенсации жертве правонарушения.

Каждое обращение, соответствующее предварительным требованиям, будет рассматриваться индивидуально. Учитываться будут финансовое положение обратившегося, серьезность правонарушений, за которые был наложен штраф, размер штрафов, количество штрафов, дополнительные наказания, наложенные помимо штрафов, усилия, предпринятые обратившимся для уплаты штрафов, платежеспособность.

Программа амнистии будет действовать до 1 апреля 2021 года.