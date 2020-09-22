Дальнейшая судьба карантина зависит от синагог и демонстраций

Заседание министерской комиссии по коронавирусу закончилось без принятия каких-либо решений относительно новых карантинных ограничений. Комиссия соберется вновь в среду, 23 сентября, в 11:30. К этому времени министры здравоохранения, внутренних дел, юстиции и внутренней безопасности закончат работу над черновиком правил проведения демонстраций и молитв на открытом воздухе.

Именно вопрос о проведении демонстраций и работы синагог в дни карантина стал главной причиной разногласий во время обсуждения новых ограничений.

Министр внутренних дел Арье Дери заявил, что он не сможет оставаться в правительстве, если на праздник будут закрыты синагоги, но при этом будут разрешены массовые демонстрации.

Позиция Дери совпадает с позицией главного раввина Израиля Давида Лау, к которому ранее обращались за советом Биньямин Нетаниягу, Юлий Эдельштейн и глава Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат. Как передавала радиостанция "Кан Бет", раввин Лау ответил, что такой шаг совершенно неприемлем до тех пор, пока разрешены собрания и массовые демонстрации.

Во время обсуждения на комиссии министр юстиции Ави Нисанкорен отметил, что правила проведения демонстраций необходимо привести в соответствие с требованиями эпидемиологической ситуации, однако решение об ограничениях должны принимать профессионалы, а не политики, против которых выступают участники демонстраций.

Кроме ограничений на проведение демонстраций министры также обсуждают:

- сокращение объемов работы частного сектора на 50%;

- перевод предприятий и учреждений общественного сектора на режим чрезвычайной ситуации;

- закрытие синагог и микв накануне Йом Кипура;

- закрытие рынков, включая и те, на которых продаются атрибуты для праздника Суккот;

- сокращение до пяти человек количества участников мероприятий в закрытых помещениях;

- дополнительное сокращение работы общественного транспорта;

- закрытие аэропорта Бен-Гурион для регулярных рейсов.

