Дальнейшая судьба карантина зависит от синагог и демонстраций
Заседание министерской комиссии по коронавирусу закончилось без принятия каких-либо решений относительно новых карантинных ограничений. Комиссия соберется вновь в среду, 23 сентября, в 11:30. К этому времени министры здравоохранения, внутренних дел, юстиции и внутренней безопасности закончат работу над черновиком правил проведения демонстраций и молитв на открытом воздухе.
Именно вопрос о проведении демонстраций и работы синагог в дни карантина стал главной причиной разногласий во время обсуждения новых ограничений.
Министр внутренних дел Арье Дери заявил, что он не сможет оставаться в правительстве, если на праздник будут закрыты синагоги, но при этом будут разрешены массовые демонстрации.
Позиция Дери совпадает с позицией главного раввина Израиля Давида Лау, к которому ранее обращались за советом Биньямин Нетаниягу, Юлий Эдельштейн и глава Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат. Как передавала радиостанция "Кан Бет", раввин Лау ответил, что такой шаг совершенно неприемлем до тех пор, пока разрешены собрания и массовые демонстрации.
Во время обсуждения на комиссии министр юстиции Ави Нисанкорен отметил, что правила проведения демонстраций необходимо привести в соответствие с требованиями эпидемиологической ситуации, однако решение об ограничениях должны принимать профессионалы, а не политики, против которых выступают участники демонстраций.
Кроме ограничений на проведение демонстраций министры также обсуждают:
- сокращение объемов работы частного сектора на 50%;
- перевод предприятий и учреждений общественного сектора на режим чрезвычайной ситуации;
- закрытие синагог и микв накануне Йом Кипура;
- закрытие рынков, включая и те, на которых продаются атрибуты для праздника Суккот;
- сокращение до пяти человек количества участников мероприятий в закрытых помещениях;
- дополнительное сокращение работы общественного транспорта;
- закрытие аэропорта Бен-Гурион для регулярных рейсов.
Против введения жестких карантинных мер выступала генеральный директор министерства финансов Керен Тернер, которая считает, что это нанесен экономике Израиля непоправимый ущерб. Тернер направила письмо генеральному директору министерства здравоохранения Хези Леви, в котором, в частности, говорится: "Необходимо воздержаться от дополнительного удара по экономике страны. Закрытие рабочих мест может иметь необратимые последствия. Гендиректор минздрава призвала тех, кому предстоит принимать решения, учитывать экономические последствия.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день