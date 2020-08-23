Крепость, защищавшая от филистимлян: память о кровавой борьбе за юг Эрец-Исраэль

25 августа рядом с киббуцем Галь-Он в окрестностях Кирьят-Гата откроется для посетителей новая археологическая достопримечательность, оборудованная Управлением древностей совместно с Еврейским национальным фондом – крепость, возведенная хананеянами около 3200 лет назад.

Представители Управления древностей Саар Ганор и Итамар Вайсбейн отмечают, что укрепление – свидетельство геополитической ситуации, описанной в Книге Судей, когда за гегемонию в Эрец-Исраэль боролись евреи, хананеяне и филистимляне.

В это время Ханаан находился под египетской гегемонией, и могущественная держава оказывала покровительство местному населению. В 12 веке до н.э. здесь появляются два новых народа – евреи и филистимляне.

Первые осваивают холмы Иудеи и Самарии, вторые – юг прибрежной низменности. Здесь возникают их города: Ашдод, Ашкелон, Гат, Экрон, Газа. Используя их как базы, филистимляне начинают экспансию на земли хананеян. Цари Экрона ведут кампанию по захвату района Бейт Гуврина.

Чтобы защититься от опасных соседей, в приграничной полосе, рядом с нынешним киббуцем Галь-Он возводится крепость. Однако вскоре после этого египтяне уходят из Ханаана, и культура хананеян гибнет под ударами врагов.

Площадь найденного во время раскопок укрепления – 18 на 18 метров. По углам располагались четыре башни, а на входе в крепость располагался камень массой в три тонны. Внутренний двор был выложен камнем. В выходивших во двор комнатах было найдено множество керамических изделий, некоторые из которых сохранились в целости.