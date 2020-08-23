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NEWSru.co.il :: В Израиле23 августа 2020 г., 21:09

Нетаниягу объявил о своей поддержке "компромисса Хаузера"

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Нетаниягу объявил о своей поддержке "компромисса Хаузера"

За несколько минут до начала заседания финансовой комиссии Кнессета, на котором возобновится обсуждение законопроекта о переносе на 100 дней последней даты принятия государственного бюджета, глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением для прессы.

Телеканал "Кан-11" передал, что министры от "Ликуда" получили распоряжение не разговаривать с журналистами до брифинга Нетаниягу.

Биньямин Нетаниягу открыл брифинг с рассказа о выгодах Израиля от мирного соглашения с Объединенными арабскими Эмиратами. Он отметил, что это соглашение стало результатом той политики, которую он проводил в течение последних 12 лет. В основе этой политике лежал принцип: "мир в обмен на мир".


Нетаниягу также говорил о том, что в период эпидемии правительство Израиля работает над тем, чтобы поддержать предпринимателей, предприятия и простых граждан. Он отметил, что правительство продолжает работать в этом направлении. По его словам, израильская экономика пострадала намного меньше, чем экономика европейских стран.

И, наконец, Биньямин Нетаниягу объявил о том, что он решил поддержать "компромисс Хаузера", который позволяет отложить принятие бюджета на 100 дней. Это поможет избежать досрочных выборов.

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузер ("Дерех Эрец") предложил сторонам компромисс, согласно которому будет принят законопроект об отсрочке утверждения бюджета на сто дней. В этот период минфин должен будет ежемесячно "отпускать" одну двенадцатую от базисного бюджета на 2019 год с минимальными добавками, размеры которых будут согласованы обеими партиями. Должна быть создана комиссия для выработки критериев назначения глав правоохранительных структур. До представления ею выводов, правительство воздержится от назначения генинспектора полиции, юридического советника правительства, государственного прокурора.

Хаузер фактически предлагает зафиксировать нынешнюю ситуацию на сто дней, дав Нетаниягу и Ганцу возможность прийти к соглашению по спорным вопросам.

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