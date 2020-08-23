Политический кризис: "Ликуд" и "Кахоль Лаван" обсуждают "компромисс Хаузера"

В политической системе продолжаются дискуссии по поводу возможного роспуска Кнессета и объявления досрочных выборов.

23 августа финансовая комиссия Кнессета возобновит обсуждение законопроекта о переносе на 100 дней последней даты принятия государственного бюджета. Чтобы избежать роспуска Кнессета этот законопроект должен быть утвержден не позднее полуночи 24 августа. Процесс его утверждения, в свою очередь, зависит исключительно от того, сумеют ли "Ликуд" и "Кахоль Лаван" прийти к соглашению по спорным вопросам.

Накануне глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузер ("Дерех Эрец") предложил сторонам компромисс, согласно которому будет принят законопроект об отсрочке утверждения бюджета на сто дней. В этот период минфин должен будет ежемесячно "отпускать" одну двенадцатую от базисного бюджета на 2019 год с минимальными добавками, размеры которых будут согласованы обеими партиями. Должна быть создана комиссия для выработки критериев назначения глав правоохранительных структур. До представления ею выводов, правительство воздержится от назначения генинспектора полиции, юридического советника правительства, государственного прокурора.

В политических кругах отмечают, что это предложение может устроить и "Ликуд", и "Кахоль Лаван". Нетаниягу сохраняет за собой возможность спровоцировать развал правительства через три месяца на фоне разногласий по бюджету и остаться на посту премьер-министра на все время предвыборной кампании. Бени Ганц, в свою очередь, получает возможность отложить выборы, в которых он не заинтересован, не отказавшись от своих требований.

Вечером 22 августа корреспондент NEWSru.co.il обратился к представителям нескольких партий, представленных в Кнессете, с просьбой спрогнозировать, будет ли распущен Кнессет в полночь 24 августа. Большинство депутатов отказались отвечать на этот вопрос, однако заявили, что даже если компромисс будет найден, это лишь отложит роспуск Кнессета на сто дней.

23 августа ультрарелигиозные партии "ШАС" и "Яадут а-Тора" заявили, что поддержат "компромисс Хаузера", чтобы избежать "лишних" для страны выборов в тяжелый период.

Одновременно с поиском компромисса, продолжается обмен нападками между Нетаниягу и лидерами "Кахоль Лаван". Министр иностранных дел Габи Ашкенази заявил на исходе шаббата: "Я ставлю Нетаниягу оценку неудовлетворительно за то, что министр иностранных дел и министр обороны ничего не знали о соглашении с ОАЭ. Это безответственное поведение". В "Ликуде" в ответ заявили следующее: "Ашкенази остается непревзойденным манипулятором. Он сделает все от него зависящее, чтобы потащить Израиль на выборы, а по пути отстранить Ганца от руководства "Кахоль Лаван"".