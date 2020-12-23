Выборы-2021: расписание мероприятий

В среду, 23 декабря, было опубликовано расписание мероприятий предвыборной кампании 2021 года. Сами выборы состоятся 23 марта, и в соответствии с административными распоряжениями, утвержденными Кнессетом, израильтяне, которые на тот момент будут находиться в карантине, получат направление на специальные избирательные участки, так же как и люди, заразившиеся коронавиирусом.

Как сообщил ЦИК, будет фиксироваться время голосования для возможного эпидемиологического расследования или для следствия по подозрению в фальсификациях.

Впервые избирательные урны будут установлены в домах престарелых и в хостелях, где проживают не менее 30 человек.

1 января 2021 года будет опубликован уточненный список избирателей. После этой даты нельзя будет менять место голосования.

3-4 февраля предвыборные списки будут представлены в Центризбирком. До 10 февраля можно будет подавать апелляции на участие в выборах тех или иных кандидатов и партий. Чаще всего апелляции подаются против участия в выборах партий БАЛАД, "Оцма Иегудит" и отдельных депутатов.

9 марта начнется трансляция предвыборных роликов.

11 марта начнется голосование в посольствах и консульствах за пределами Израиля.

23 марта пройдут выборы. Официальные результаты должны быть опубликованы не позднее 31 марта, после чего в течение 22 дней можно будет подавать апелляцию на результаты голосования.

После публикации окончательных результатов президент Ривлин начнет консультации с главами партий, прошедших в Кнессет по вопросу о том, на кого возложить формирование правительства. Если тот или иной кандидат получает рекомендацию 61 депутата, ему передается мандат. Если ни один из кандидатов не получили 61 рекомендации, то решение принимает президент, исходя из того кто имеет наибольшие шансы сформировать коалицию. Получивший мандат имеет 28 дней, а затем может подать просьбу о продлении еще на 14 дней. После этого мандат переходит к другому кандидату, который имеет 28 дней. Если и ему не удается сформировать правительство, мандат возвращается в Кнессет, и в течение 21 дня любой депутат может представить спикеру письмо, подписанное 61 парламентарием, рекомендующим его на пост премьер-министра. Если никому не удается собрать необходимые подписи за три недели, Кнессет автоматически распускается. Напомним, что после выборов в Кнессет 22-го созыва, состоявшихся 17 сентября 2019 года коалицию никому сформировать не удалось, и 11 декабря Кнессет был распущен.