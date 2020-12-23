Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
14 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2020 г., 17:13

Кабинет по коронавирусу обсуждает введение жесткого локдауна

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Кабинет по коронавирусу обсуждает введение жесткого локдауна

Заседание кабинета по борьбе с коронавирусом, первоначально назначенное на полдень, началось с почти пятичасовым опозданием.

Министерство здравоохранения настаивает на введении жесткого локдауна, предусматривающего закрытие учебных заведений, торговых предприятий и бизнесов, ограничение передвижений граждан, начиная с ближайшего воскресенья, 27 декабря. Если этот сценарий будет принят, то карантин продолжится не менее 25 дней и может быть продлен, если ежедневно будет выявляться более тысячи новых случаев.

Министр просвещения Йоав Галант пытается "отстоять" учебные заведения, которые, по его мнению, не должны закрываться.


Представители "Кахоль Лаван" пытаются отодвинуть карантин еще на несколько дней.

Министр финансов Исраэль Кац выступает за то, чтобы во время локдауна продолжили работать промышленные предприятия и офисы, не ведущие прием клиентов.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:43 В Израиле зарегистрировано четыре случая заражения новым штаммом COVID-19
17:13 Кабинет по коронавирусу обсуждает введение жесткого локдауна
16:58 Гибель Ахувии Сандака: полиция подозревает его товарищей в преступной халатности
15:03 Амир Перец объявил о намерении покинуть пост главы партии "Авода"
14:51 Нахман Аш: "Карантин неизбежен"
14:46 Уволилась начальник отдела эпидемиологических проверок минздрава: ЦАХАЛ не слушает профессионалов
14:00 Выборы-2021: расписание мероприятий
13:28 Минздрав рекомендует трехнедельный жесткий карантин
12:14 Обрушение крыши на стройплощадке в Нижней Галилее, травмированы восемь человек
11:56 К моменту вступления в силу распоряжений о принудительном карантине для прилетевших в гостиницах будет 3800 мест
...