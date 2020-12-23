Кабинет по коронавирусу обсуждает введение жесткого локдауна

Заседание кабинета по борьбе с коронавирусом, первоначально назначенное на полдень, началось с почти пятичасовым опозданием.

Министерство здравоохранения настаивает на введении жесткого локдауна, предусматривающего закрытие учебных заведений, торговых предприятий и бизнесов, ограничение передвижений граждан, начиная с ближайшего воскресенья, 27 декабря. Если этот сценарий будет принят, то карантин продолжится не менее 25 дней и может быть продлен, если ежедневно будет выявляться более тысячи новых случаев.

Министр просвещения Йоав Галант пытается "отстоять" учебные заведения, которые, по его мнению, не должны закрываться.

Представители "Кахоль Лаван" пытаются отодвинуть карантин еще на несколько дней.

Министр финансов Исраэль Кац выступает за то, чтобы во время локдауна продолжили работать промышленные предприятия и офисы, не ведущие прием клиентов.