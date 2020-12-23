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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2020 г., 20:44

Элькин уходит из правительства и из "Ликуда": "Личные интересы и капризы ближайшего окружения диктуют шаги Нетаниягу"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Зеэв Элькин: "Личные интересы и капризы ближайшего окружения диктуют шаги Нетаниягу"

Зеэв Элькин выступил с официальным заявлением, в котором объявил, что подает в отставку из правительства, покидает "Ликуд" и присоединяется к партии "Тиква Хадаша" во главе с Гидеоном Сааром.

"Я давно и хорошо знаю премьер-министра Биньямина Нетаниягу, у него есть многочисленные заслуги, но в последние два года его личные интересы и капризы его ближайшего окружения диктуют шаги, которые имеют значение для всей страны", - заявил Элькин.

"Господин премьер-министр, вы отлично знаете простую и всем понятную правду: только из-за своих личных интересов вы потащили всю страну на безумные, никому не нужные выборы в разгар эпидемии и кризиса, равного которому страна не знала", - сказал он.


Элькин добавил: "Вы помните тот день, когда вы решили повести страну на третьи выборы, и я до последней минуты уговаривал вас этого не делать. Вы потащили нас на выборы тогда, чтобы получить возможность просить об иммунитете, сейчас - чтобы повлиять на кандидатуру нового государственного прокурора. Третьи выборы едва не завершились поражением национального лагеря, и все это ради достижения ваших личных целей, которые к тому же не могли быть достигнуты: не было шансов на получение вами иммунитета, не было шансов на утверждение французского закона".

В окружении Биньямина Нетаниягу заявили: "Министр водных ресурсов Элькин перескочил из "Кадимы" в "Ликуд", а из "Ликуда" к Гидеону Саару только из-за того, что не смог войти в первую десятку в списке "Ликуда" и не получил должность, которую хотел. Партия Гидеона – это лагерь беженцев и дезертиров, провалившихся на демократических выборах внутри "Ликуда" и не способных избраться в партии. Несмотря на полное лжи письмо, Элькин знает, что Гидеон не может создать правительство без Лапида и левых".

Сам Гидеон Саар заявил: "Для меня это очень важный день. Зеэв будет заместителем главы партии".

В политических кругах отмечают, что переход Элькина в партию "Тиква Хадаша" может спровоцировать выход еще нескольких депутатов и министров из "Ликуда". Среди имен упоминают Юваля Штайница и Ави Дихтера.

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